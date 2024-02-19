https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928258763.html

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.02.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские войска на Авдеевском направлении заняли более выгодные позиции, полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, отразили 9 атак, потери... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:15

2024-02-19T15:15

2024-02-19T15:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

авдеевский коксохимический завод

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска на Авдеевском направлении заняли более выгодные позиции, полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, отразили 9 атак, потери Украины составили до 565 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Также, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР."Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30", — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод, вооруженные силы украины