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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские войска на Авдеевском направлении заняли более выгодные позиции, полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, отразили 9 атак, потери... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:15
2024-02-19T15:15
2024-02-19T15:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
авдеевский коксохимический завод
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска на Авдеевском направлении заняли более выгодные позиции, полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, отразили 9 атак, потери Украины составили до 565 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Также, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, в течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское ДНР."Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30", — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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россия, украина, донецкая народная республика, авдеевский коксохимический завод, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Авдеевский коксохимический завод, Вооруженные силы Украины
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МО: ВС России полностью освободили Авдеевский коксохимический завод