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Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику - РИА Новости, 19.02.2024
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13:24 19.02.2024 (обновлено: 14:17 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928225970.html
Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику
Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику - РИА Новости, 19.02.2024
Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику
Британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:24
2024-02-19T14:17
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию, пишет газета Daily Mail. "Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия", — приводит издание слова представителя ITV. Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", отмечает Daily Mail.При этом журналист пообщался как с военными, так и местными жителями, которые неоднократно заявляли ему о цели России побороть нацистское правительство в Киеве, рассказала газета. "Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны", — цитирует Daily Mail слова одного из военнослужащих, сказанные в беседе с британским журналистом. Ожидается, что документальный фильм продолжительностью почти два часа выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. Из-за этого телеканал подвергся резкой критике, в том числе от бывшего лидера правящей Консервативной партии Иана Дункана Смита и депутата от тори Ли Андерсона. Так, Андерсон выразил опасения, что поддержка Украины в британском обществе может снизиться. А Дункан Смит назвал показ фильма ошибкой, так как, по его мнению, Москва может воспользоваться этой лентой для пропаганды.
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html
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россия, в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику

Британский телеканал ITV отказался снять с эфира фильм о спецоперации на Украине

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию, пишет газета Daily Mail.
"Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия", — приводит издание слова представителя ITV.
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Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", отмечает Daily Mail.
При этом журналист пообщался как с военными, так и местными жителями, которые неоднократно заявляли ему о цели России побороть нацистское правительство в Киеве, рассказала газета.
"Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны", — цитирует Daily Mail слова одного из военнослужащих, сказанные в беседе с британским журналистом.
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Ожидается, что документальный фильм продолжительностью почти два часа выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. Из-за этого телеканал подвергся резкой критике, в том числе от бывшего лидера правящей Консервативной партии Иана Дункана Смита и депутата от тори Ли Андерсона.
Так, Андерсон выразил опасения, что поддержка Украины в британском обществе может снизиться. А Дункан Смит назвал показ фильма ошибкой, так как, по его мнению, Москва может воспользоваться этой лентой для пропаганды.
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