https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928225970.html

Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику

Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику - РИА Новости, 19.02.2024

Британский телеканал покажет фильм об СВО, несмотря на критику

Британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:24

2024-02-19T13:24

2024-02-19T14:17

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

великобритания

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718830_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_58b7580ab6a1ab1793369a256ad046af.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию, пишет газета Daily Mail. "Этот документальный фильм является примером независимой журналистики, он рассказывает человеческую историю о последствиях войны. Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением. Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на эту войну и был снят без какого-либо политического воздействия", — приводит издание слова представителя ITV. Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", отмечает Daily Mail.При этом журналист пообщался как с военными, так и местными жителями, которые неоднократно заявляли ему о цели России побороть нацистское правительство в Киеве, рассказала газета. "Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны", — цитирует Daily Mail слова одного из военнослужащих, сказанные в беседе с британским журналистом. Ожидается, что документальный фильм продолжительностью почти два часа выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. Из-за этого телеканал подвергся резкой критике, в том числе от бывшего лидера правящей Консервативной партии Иана Дункана Смита и депутата от тори Ли Андерсона. Так, Андерсон выразил опасения, что поддержка Украины в британском обществе может снизиться. А Дункан Смит назвал показ фильма ошибкой, так как, по его мнению, Москва может воспользоваться этой лентой для пропаганды.

https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр