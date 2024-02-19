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Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149221.html
Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки
Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки - РИА Новости, 19.02.2024
Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки
Подразделения российских войск продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки (ДНР), видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по освобожденному городу... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T06:04
2024-02-19T06:04
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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АВДЕЕВКА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки (ДНР), видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по освобожденному городу оказалось в распоряжении РИА Новости. На видео бойцы осматривают дворы, жилые помещения, спускаются в подвалы в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. На кадрах слышно, как вдали звучат разрывы. По словам собеседника агентства из подразделения "Викинг", в городе также могли остаться разрозненные группы украинских военнослужащих, которые могут прятаться в зданиях и оказать сопротивление, поэтому проверки дворов и домов продолжаются. РИА Новости вечером в субботу опубликовало первое видео зачистки Авдеевки российскими бойцами из отряда спецназначения "Викинг", на котором видно, что они обнаружили в месте недавнего расположения подразделений ВСУ склад оружия и боеприпасов, в том числе партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, польского или болгарского производства. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928147623.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки

Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ
Боец ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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АВДЕЕВКА, 19 фев - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки (ДНР), видео рейда отряда специального назначения "Викинг" по освобожденному городу оказалось в распоряжении РИА Новости.
На видео бойцы осматривают дворы, жилые помещения, спускаются в подвалы в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. На кадрах слышно, как вдали звучат разрывы.
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По словам собеседника агентства из подразделения "Викинг", в городе также могли остаться разрозненные группы украинских военнослужащих, которые могут прятаться в зданиях и оказать сопротивление, поэтому проверки дворов и домов продолжаются.
РИА Новости вечером в субботу опубликовало первое видео зачистки Авдеевки российскими бойцами из отряда спецназначения "Викинг", на котором видно, что они обнаружили в месте недавнего расположения подразделений ВСУ склад оружия и боеприпасов, в том числе партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, польского или болгарского производства.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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