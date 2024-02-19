https://ria.ru/20240219/snigir-1927621594.html

Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"

Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь" - РИА Новости, 19.02.2024

Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"

Надавно вышедшую кинокартину "Мастер и Маргарита" уже называют самой яркой премьерой года. Главную женскую роль исполнила Юлия Снигирь. О работе с немецким... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:04

культура

юлия снигирь

анна ковальчук

кино и сериалы

интервью - культура

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Надавно вышедшую кинокартину "Мастер и Маргарита" уже называют самой яркой премьерой года. Главную женскую роль исполнила Юлия Снигирь. О работе с немецким актером Аугустом Дилем, сравнениях с Анной Ковальчук и вере в мистику она рассказала в интервью РИА Новости. — Секрет успеха фильма — это любовь россиян к роману Булгакова, удачный каст, отсутствие зарубежных новинок в прокате или что-то другое?— "Мастер и Маргарита" признана самой читаемой книгой в нашей стране. Конечно, это спровоцировало интерес к фильму. Но мне кажется, этого недостаточно для больших сборов. Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый "сарафан", и именно это сработало. Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать.А по поводу отсутствия конкуренции — думаю, все с удовольствием смотрят кино и сериалы дома. Даже меня, киномана, человека, который любит хорошее изображение и звук, не так просто затащить в кинотеатр.И каст удачным можно назвать, только если проект удачный. Я вот понимаю, почему иногда какой-нибудь хороший фильм может забрать себе большое количество номинаций, и не очень понимаю, как может быть лучшим один фильм, лучший режиссер — в другом, а сценарий — в третьем. Но я не теоретик, конечно, могу чего-то не знать.— Многие зрители сравнивают вашу Маргариту с работой Анны Ковальчук в экранизации 2005 года. Насколько сложно абстрагироваться от таких сопоставлений?— Это для меня самая загадочная тема, хотя такие разговоры логичны, понимаю.Но как сравнивать двух актрис в совершенно разных работах? Ну не по форме же носа и других частей тела. У сериала Бортко и нашего фильма мало общего, очень разные Маргариты, на мой взгляд. А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: "Снигирь слишком безвольна", "Снигирь слишком резкая", "Снигирь волевая и хрупкая", "Снигирь слишком худая", "Снигирь тонкая и неземная"... Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят. В моей фильмографии есть работы, которые осыпаны комплиментами, но лично я их считаю плохими. Примеры приводить не буду. (Улыбается).— Многим фильм понравился, пишут, что это "современный взгляд на Булгакова". Но есть зрители, которые тем же и недовольны. Все ли нужно осовременивать и адаптировать для молодого поколения?— Ни в коем случае. Я с уважением отношусь к классике и ее бережному прочтению. Но при этом считаю, что у режиссера должен быть какой-то угол зрения. Хочется понимать, о чем именно он рассказывает. Это часто касается спектаклей. Зачем в тысячный раз брать "Чайку", если тебе нечего сказать? Речь не идет ни о каком эпатаже — о голой Заречной или Борисе Годунове в противогазе, но режиссер должен быть виден.Наш фильм ничего не осовременивает, он говорит о контексте написания романа и при этом вызывает желание перечитать книгу, что замечательно.— Воланда играет Аугуст Диль — возникали сложности в работе с ним? Похоже ли это на ваш опыт съемок в "Новом папе", когда вы были иностранкой на площадке?— Абсолютно никаких сложностей с Аугустом не возникало: ему нравился роман, он был взбудоражен и как-то сразу влился в съемочную группу. Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены.Надо сказать, что и с Джудом Лоу на съемочной площадке "Нового папы" мне было комфортно: он открытый человек и действительно хороший партнер.— Тот факт, что вы с Евгением Цыгановым играете главные роли, спровоцировал повышенное внимание к вам в прессе не только как к актерам, но и как к супружеской паре. Можно ли в современном мире как-то оградить себя от хейта и повышенного интереса к личной жизни? Или вы спокойно реагируете на желтые заголовки?— Ох, это сложный вопрос. Меня расстраивает сам факт, что люди любят друг друга травить. Удивляет клевета, а ее действительно много. Но потом я вспоминаю, что жизнь — тяжелая штука, у каждого своя боль и свои страдания.Например, когда мне предлагают роль отрицательного персонажа, я начинаю с того, чтобы понять его слабое место. Не оправдать, а именно понять. Наверное, у каждого своя правда. И все-таки хороших слов всегда гораздо больше, чем плохих. А учитывая, какое количество людей вообще предпочитают промолчать, можно считать, что все в порядке в целом. Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь — ну когда до серьезного дело доходит. Это я сейчас не про себя, а вообще — иногда такие ужасы попадаются на глаза.— "Мастер и Маргарита" — мистический роман. Вы верите в мистику, таро или астрологию?— Не особо. Я делала себе астрологическую карту, мне это интересно. Но скорее я рассматриваю это как советы, в каком направлении работать. Я больше верю в Бога, хотя пришла к этому не сразу.

https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

юлия снигирь, анна ковальчук, кино и сериалы, интервью - культура