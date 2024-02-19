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Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь" - РИА Новости, 19.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.02.2024 (обновлено: 08:04 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/snigir-1927621594.html
Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"
Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь" - РИА Новости, 19.02.2024
Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"
Надавно вышедшую кинокартину "Мастер и Маргарита" уже называют самой яркой премьерой года. Главную женскую роль исполнила Юлия Снигирь. О работе с немецким... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:00
2024-02-19T08:04
культура
юлия снигирь
анна ковальчук
кино и сериалы
интервью - культура
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Надавно вышедшую кинокартину "Мастер и Маргарита" уже называют самой яркой премьерой года. Главную женскую роль исполнила Юлия Снигирь. О работе с немецким актером Аугустом Дилем, сравнениях с Анной Ковальчук и вере в мистику она рассказала в интервью РИА Новости. — Секрет успеха фильма — это любовь россиян к роману Булгакова, удачный каст, отсутствие зарубежных новинок в прокате или что-то другое?— "Мастер и Маргарита" признана самой читаемой книгой в нашей стране. Конечно, это спровоцировало интерес к фильму. Но мне кажется, этого недостаточно для больших сборов. Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый "сарафан", и именно это сработало. Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать.А по поводу отсутствия конкуренции — думаю, все с удовольствием смотрят кино и сериалы дома. Даже меня, киномана, человека, который любит хорошее изображение и звук, не так просто затащить в кинотеатр.И каст удачным можно назвать, только если проект удачный. Я вот понимаю, почему иногда какой-нибудь хороший фильм может забрать себе большое количество номинаций, и не очень понимаю, как может быть лучшим один фильм, лучший режиссер — в другом, а сценарий — в третьем. Но я не теоретик, конечно, могу чего-то не знать.— Многие зрители сравнивают вашу Маргариту с работой Анны Ковальчук в экранизации 2005 года. Насколько сложно абстрагироваться от таких сопоставлений?— Это для меня самая загадочная тема, хотя такие разговоры логичны, понимаю.Но как сравнивать двух актрис в совершенно разных работах? Ну не по форме же носа и других частей тела. У сериала Бортко и нашего фильма мало общего, очень разные Маргариты, на мой взгляд. А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: "Снигирь слишком безвольна", "Снигирь слишком резкая", "Снигирь волевая и хрупкая", "Снигирь слишком худая", "Снигирь тонкая и неземная"... Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят. В моей фильмографии есть работы, которые осыпаны комплиментами, но лично я их считаю плохими. Примеры приводить не буду. (Улыбается).— Многим фильм понравился, пишут, что это "современный взгляд на Булгакова". Но есть зрители, которые тем же и недовольны. Все ли нужно осовременивать и адаптировать для молодого поколения?— Ни в коем случае. Я с уважением отношусь к классике и ее бережному прочтению. Но при этом считаю, что у режиссера должен быть какой-то угол зрения. Хочется понимать, о чем именно он рассказывает. Это часто касается спектаклей. Зачем в тысячный раз брать "Чайку", если тебе нечего сказать? Речь не идет ни о каком эпатаже — о голой Заречной или Борисе Годунове в противогазе, но режиссер должен быть виден.Наш фильм ничего не осовременивает, он говорит о контексте написания романа и при этом вызывает желание перечитать книгу, что замечательно.— Воланда играет Аугуст Диль — возникали сложности в работе с ним? Похоже ли это на ваш опыт съемок в "Новом папе", когда вы были иностранкой на площадке?— Абсолютно никаких сложностей с Аугустом не возникало: ему нравился роман, он был взбудоражен и как-то сразу влился в съемочную группу. Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены.Надо сказать, что и с Джудом Лоу на съемочной площадке "Нового папы" мне было комфортно: он открытый человек и действительно хороший партнер.— Тот факт, что вы с Евгением Цыгановым играете главные роли, спровоцировал повышенное внимание к вам в прессе не только как к актерам, но и как к супружеской паре. Можно ли в современном мире как-то оградить себя от хейта и повышенного интереса к личной жизни? Или вы спокойно реагируете на желтые заголовки?— Ох, это сложный вопрос. Меня расстраивает сам факт, что люди любят друг друга травить. Удивляет клевета, а ее действительно много. Но потом я вспоминаю, что жизнь — тяжелая штука, у каждого своя боль и свои страдания.Например, когда мне предлагают роль отрицательного персонажа, я начинаю с того, чтобы понять его слабое место. Не оправдать, а именно понять. Наверное, у каждого своя правда. И все-таки хороших слов всегда гораздо больше, чем плохих. А учитывая, какое количество людей вообще предпочитают промолчать, можно считать, что все в порядке в целом. Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь — ну когда до серьезного дело доходит. Это я сейчас не про себя, а вообще — иногда такие ужасы попадаются на глаза.— "Мастер и Маргарита" — мистический роман. Вы верите в мистику, таро или астрологию?— Не особо. Я делала себе астрологическую карту, мне это интересно. Но скорее я рассматриваю это как советы, в каком направлении работать. Я больше верю в Бога, хотя пришла к этому не сразу.
https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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юлия снигирь, анна ковальчук, кино и сериалы, интервью - культура
Культура, Юлия Снигирь, Анна Ковальчук, Кино и сериалы, Интервью - Культура

Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. Надавно вышедшую кинокартину "Мастер и Маргарита" уже называют самой яркой премьерой года. Главную женскую роль исполнила Юлия Снигирь. О работе с немецким актером Аугустом Дилем, сравнениях с Анной Ковальчук и вере в мистику она рассказала в интервью РИА Новости.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Актриса Юлия Снигирь в образе Марии Петцольд на съемках фильма "Шаляпин"
Актриса Юлия Снигирь в образе Марии Петцольд на съемках фильма Шаляпин
Актриса Юлия Снигирь в образе Марии Петцольд на съемках фильма "Шаляпин"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2
Актриса Юлия Снигирь в образе Марии Петцольд на съемках фильма "Шаляпин"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
1 из 2

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2
Секрет успеха фильма — это любовь россиян к роману Булгакова, удачный каст, отсутствие зарубежных новинок в прокате или что-то другое?
— "Мастер и Маргарита" признана самой читаемой книгой в нашей стране. Конечно, это спровоцировало интерес к фильму. Но мне кажется, этого недостаточно для больших сборов. Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый "сарафан", и именно это сработало. Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Александра Розанова, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь (слева направо) на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"
Актеры Александра Розанова, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь (слева направо) на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Александра Розанова, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь (слева направо) на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"
А по поводу отсутствия конкуренции — думаю, все с удовольствием смотрят кино и сериалы дома. Даже меня, киномана, человека, который любит хорошее изображение и звук, не так просто затащить в кинотеатр.
И каст удачным можно назвать, только если проект удачный. Я вот понимаю, почему иногда какой-нибудь хороший фильм может забрать себе большое количество номинаций, и не очень понимаю, как может быть лучшим один фильм, лучший режиссер — в другом, а сценарий — в третьем. Но я не теоретик, конечно, могу чего-то не знать.
— Многие зрители сравнивают вашу Маргариту с работой Анны Ковальчук в экранизации 2005 года. Насколько сложно абстрагироваться от таких сопоставлений?
— Это для меня самая загадочная тема, хотя такие разговоры логичны, понимаю.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкАктриса Анна Ковальчук, исполнительница роли Маргариты в фильме режиссера Владимира Бортко "Мастер и Маргарита"
Актриса Анна Ковальчук, исполнительница роли Маргариты в фильме режиссера Владимира Бортко Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Актриса Анна Ковальчук, исполнительница роли Маргариты в фильме режиссера Владимира Бортко "Мастер и Маргарита"
Но как сравнивать двух актрис в совершенно разных работах? Ну не по форме же носа и других частей тела. У сериала Бортко и нашего фильма мало общего, очень разные Маргариты, на мой взгляд. А дальше начинается вкусовщина и полярные мнения на одни и те же вещи: "Снигирь слишком безвольна", "Снигирь слишком резкая", "Снигирь волевая и хрупкая", "Снигирь слишком худая", "Снигирь тонкая и неземная"... Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят. В моей фильмографии есть работы, которые осыпаны комплиментами, но лично я их считаю плохими. Примеры приводить не буду. (Улыбается).
— Многим фильм понравился, пишут, что это "современный взгляд на Булгакова". Но есть зрители, которые тем же и недовольны. Все ли нужно осовременивать и адаптировать для молодого поколения?
— Ни в коем случае. Я с уважением отношусь к классике и ее бережному прочтению. Но при этом считаю, что у режиссера должен быть какой-то угол зрения. Хочется понимать, о чем именно он рассказывает. Это часто касается спектаклей. Зачем в тысячный раз брать "Чайку", если тебе нечего сказать? Речь не идет ни о каком эпатаже — о голой Заречной или Борисе Годунове в противогазе, но режиссер должен быть виден.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПятый день 76-го Венецианского кинофестиваля
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пятый день 76-го Венецианского кинофестиваля
Наш фильм ничего не осовременивает, он говорит о контексте написания романа и при этом вызывает желание перечитать книгу, что замечательно.
— Воланда играет Аугуст Диль — возникали сложности в работе с ним? Похоже ли это на ваш опыт съемок в "Новом папе", когда вы были иностранкой на площадке?
— Абсолютно никаких сложностей с Аугустом не возникало: ему нравился роман, он был взбудоражен и как-то сразу влился в съемочную группу. Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены.
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Надо сказать, что и с Джудом Лоу на съемочной площадке "Нового папы" мне было комфортно: он открытый человек и действительно хороший партнер.
— Тот факт, что вы с Евгением Цыгановым играете главные роли, спровоцировал повышенное внимание к вам в прессе не только как к актерам, но и как к супружеской паре. Можно ли в современном мире как-то оградить себя от хейта и повышенного интереса к личной жизни? Или вы спокойно реагируете на желтые заголовки?
— Ох, это сложный вопрос. Меня расстраивает сам факт, что люди любят друг друга травить. Удивляет клевета, а ее действительно много. Но потом я вспоминаю, что жизнь — тяжелая штука, у каждого своя боль и свои страдания.
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С.ПушкинаЕвгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения" в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве

Актёры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения" в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 3
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
© Фото : пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина
1 из 3

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения" в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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3 из 3
Например, когда мне предлагают роль отрицательного персонажа, я начинаю с того, чтобы понять его слабое место. Не оправдать, а именно понять. Наверное, у каждого своя правда. И все-таки хороших слов всегда гораздо больше, чем плохих. А учитывая, какое количество людей вообще предпочитают промолчать, можно считать, что все в порядке в целом. Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь — ну когда до серьезного дело доходит. Это я сейчас не про себя, а вообще — иногда такие ужасы попадаются на глаза.
— "Мастер и Маргарита" — мистический роман. Вы верите в мистику, таро или астрологию?
— Не особо. Я делала себе астрологическую карту, мне это интересно. Но скорее я рассматриваю это как советы, в каком направлении работать. Я больше верю в Бога, хотя пришла к этому не сразу.
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова
31 января, 07:00
 
КультураЮлия СнигирьАнна КовальчукКино и сериалыИнтервью - Культура
 
 
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