https://ria.ru/20240219/sluzhba-1928284289.html
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2024
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:48
2024-02-19T16:48
2024-02-19T21:38
россия
безопасность
северо-кавказский федеральный округ
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями СКФО."По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", - заявил Медведев.По его словам, процесс набора служащих в войска идет хорошими темпами, а регионы активно занимаются этим направлением."Надеюсь, что все, что мы задумали, цифры всем известны, у нас в этом году получится", - заключил зампредседателя Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, северо-кавказский федеральный округ, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Северо-Кавказский Федеральный округ, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
Медведев: в 2024 году на службу в зоне СВО приняли более 53 тыс. человек
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями СКФО.
"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", - заявил Медведев.
По его словам, процесс набора служащих в войска идет хорошими темпами, а регионы активно занимаются этим направлением.
"Надеюсь, что все, что мы задумали, цифры всем известны, у нас в этом году получится", - заключил зампредседателя Совбеза.
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