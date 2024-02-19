https://ria.ru/20240219/sluzhba-1928284289.html

С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек

С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2024

С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек

Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:48

2024-02-19T16:48

2024-02-19T21:38

россия

безопасность

северо-кавказский федеральный округ

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100816/03/1008160344_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_19af6a1b9a1bc9749905cc090cf2aea1.jpg

ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями СКФО."По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", - заявил Медведев.По его словам, процесс набора служащих в войска идет хорошими темпами, а регионы активно занимаются этим направлением."Надеюсь, что все, что мы задумали, цифры всем известны, у нас в этом году получится", - заключил зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20240208/kontraktniki-1926136467.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, северо-кавказский федеральный округ, дмитрий медведев, вооруженные силы рф