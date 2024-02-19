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С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2024
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16:48 19.02.2024 (обновлено: 21:38 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sluzhba-1928284289.html
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2024
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:48
2024-02-19T21:38
россия
безопасность
северо-кавказский федеральный округ
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями СКФО."По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", - заявил Медведев.По его словам, процесс набора служащих в войска идет хорошими темпами, а регионы активно занимаются этим направлением."Надеюсь, что все, что мы задумали, цифры всем известны, у нас в этом году получится", - заключил зампредседателя Совбеза.
https://ria.ru/20240208/kontraktniki-1926136467.html
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россия, безопасность, северо-кавказский федеральный округ, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Северо-Кавказский Федеральный округ, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек

Медведев: в 2024 году на службу в зоне СВО приняли более 53 тыс. человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие контрактной службы
Военнослужащие контрактной службы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие контрактной службы. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году удастся выполнить, предположил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями СКФО.
"По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тысяч человек, цифры с 1 января 2024 года", - заявил Медведев.
По его словам, процесс набора служащих в войска идет хорошими темпами, а регионы активно занимаются этим направлением.
"Надеюсь, что все, что мы задумали, цифры всем известны, у нас в этом году получится", - заключил зампредседателя Совбеза.
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РоссияБезопасностьСеверо-Кавказский Федеральный округДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
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