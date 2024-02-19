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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста - РИА Новости, 19.02.2024
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста
Мещанский суд Москвы перевел бывшего совладельца сетей "Кофе Хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского в СИЗО из-под домашнего ареста по обвинению в особо... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T18:36
2024-02-19T18:36
2024-02-19T19:35
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел бывшего совладельца сетей "Кофе Хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского в СИЗО из-под домашнего ареста по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — заявили в суде.Якубовского арестовали в апреле прошлого года, но спустя два месяца отпустили под домашний арест. Теперь суд решил вновь ужесточить меру пресечения.По данным суда, ему вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которой грозит наказание до десяти лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается, но, судя по статье, речь о хищении от миллиона рублей до бесконечности.
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азбука вкуса, москва, россия, происшествия
Азбука вкуса, Москва, Россия, Происшествия
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел бывшего совладельца сетей "Кофе Хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского в СИЗО из-под домашнего ареста по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — заявили в суде.
Якубовского арестовали в апреле прошлого года, но спустя два месяца отпустили под домашний арест. Теперь суд решил вновь ужесточить меру пресечения.
По данным суда, ему вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которой грозит наказание до десяти лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается, но, судя по статье, речь о хищении от миллиона рублей до бесконечности.
Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов "Азбука вкуса". В 2014-м он отказался от своей доли в сети как магазинов, так и кофеен "Кофе Хауз".
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