https://ria.ru/20240219/sizo-1928309625.html

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста - РИА Новости, 19.02.2024

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" перевели в СИЗО из-под домашнего ареста

Мещанский суд Москвы перевел бывшего совладельца сетей "Кофе Хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского в СИЗО из-под домашнего ареста по обвинению в особо... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:36

2024-02-19T18:36

2024-02-19T19:35

азбука вкуса

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел бывшего совладельца сетей "Кофе Хауз" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского в СИЗО из-под домашнего ареста по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", — заявили в суде.Якубовского арестовали в апреле прошлого года, но спустя два месяца отпустили под домашний арест. Теперь суд решил вновь ужесточить меру пресечения.По данным суда, ему вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которой грозит наказание до десяти лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается, но, судя по статье, речь о хищении от миллиона рублей до бесконечности.

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азбука вкуса, москва, россия, происшествия