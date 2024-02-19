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Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии - РИА Новости, 19.02.2024
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17:47 19.02.2024 (обновлено: 18:56 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/siriya-1928300287.html
Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии
Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии - РИА Новости, 19.02.2024
Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии
По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:47
2024-02-19T18:56
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник.&quot;Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы&quot;, — заявил собеседник агентства.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются атакам. Ответственность за них берут на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.Источник рассказал РИА Новости о подобном нападении в начале прошлой недели. Тогда американскую базу на месторождении нефти "Омар" атаковали трижды за час. По ней выпустили более 15 ракет. Вооруженные силы США ответили артиллерийскими огнем по позициям нападавших.
https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии

По американской базе на месторождении газа "Конико" в Сирии выпустили 4 ракеты

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские месторождения
Американские военные патрулируют сирийские месторождения - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские месторождения. Архивное фото
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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник.
«

"Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы", — заявил собеседник агентства.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются атакам. Ответственность за них берут на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.
Источник рассказал РИА Новости о подобном нападении в начале прошлой недели. Тогда американскую базу на месторождении нефти "Омар" атаковали трижды за час. По ней выпустили более 15 ракет. Вооруженные силы США ответили артиллерийскими огнем по позициям нападавших.

Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие в стране военных из США оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.

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В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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