Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии
По американской базе на месторождении газа "Конико" в Сирии выпустили 4 ракеты
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские месторождения. Архивное фото
ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник.
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"Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы", — заявил собеседник агентства.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются атакам. Ответственность за них берут на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.
Источник рассказал РИА Новости о подобном нападении в начале прошлой недели. Тогда американскую базу на месторождении нефти "Омар" атаковали трижды за час. По ней выпустили более 15 ракет. Вооруженные силы США ответили артиллерийскими огнем по позициям нападавших.
Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие в стране военных из США оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.