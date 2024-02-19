https://ria.ru/20240219/siriya-1928300287.html

Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии

Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии - РИА Новости, 19.02.2024

Источник сообщил о ракетном обстреле американской базы на востоке Сирии

По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:47

2024-02-19T17:47

2024-02-19T18:56

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. По американской базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии нанесли ракетные удары, сообщил РИА Новости источник."Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы", — заявил собеседник агентства.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются атакам. Ответственность за них берут на себя действующие на иракской территории вооруженные шиитские группировки.Источник рассказал РИА Новости о подобном нападении в начале прошлой недели. Тогда американскую базу на месторождении нефти "Омар" атаковали трижды за час. По ней выпустили более 15 ракет. Вооруженные силы США ответили артиллерийскими огнем по позициям нападавших.

https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша