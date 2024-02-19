https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html

Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова

Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024

Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:02

2024-02-19T20:02

2024-02-19T21:26

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маргарита симоньян

в мире

украина

курск

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, предположительно, угнавшего российский вертолет, фразой "тепленькая пошла"."Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в публикации.Как сообщило в понедельник РБК-Украина, смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По данным агентства УНИАН, его тело, предположительно, нашли в муниципалитете Вильяхойос.При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.

https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html

https://ria.ru/20230907/vertolet-1894729957.html

испания

украина

курск

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испания, маргарита симоньян, в мире, украина, курск