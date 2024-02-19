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Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
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20:02 19.02.2024 (обновлено: 21:26 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова - РИА Новости, 19.02.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:02
2024-02-19T21:26
испания
маргарита симоньян
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курск
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, предположительно, угнавшего российский вертолет, фразой "тепленькая пошла"."Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в публикации.Как сообщило в понедельник РБК-Украина, смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По данным агентства УНИАН, его тело, предположительно, нашли в муниципалитете Вильяхойос.При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.
https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html
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испания, маргарита симоньян, в мире, украина, курск
Испания, Маргарита Симоньян, В мире, Украина, Курск
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова

Симоньян прокомментировала данные о смерти Кузьминова фразой "тепленькая пошла"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, предположительно, угнавшего российский вертолет, фразой "тепленькая пошла".
«
"Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в публикации.
Как сообщило в понедельник РБК-Украина, смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По данным агентства УНИАН, его тело, предположительно, нашли в муниципалитете Вильяхойос.
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При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.
Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.
Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.
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