Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
Симоньян прокомментировала данные о смерти Кузьминова фразой "тепленькая пошла"
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, предположительно, угнавшего российский вертолет, фразой "тепленькая пошла".
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"Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в публикации.
Как сообщило в понедельник РБК-Украина, смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По данным агентства УНИАН, его тело, предположительно, нашли в муниципалитете Вильяхойос.
При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить сообщение об убийстве перебежчика.
Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.
Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.