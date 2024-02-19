https://ria.ru/20240219/simonyan-1928138490.html

"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян

"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.02.2024

"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:58

2024-02-19T00:58

2024-02-19T01:06

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что отсутствие четкого определения, за что в России назначается штраф, а за что грозит тюрьма, плодит коррупцию. По ее словам, необходимо четко определить границы в этом вопросе. "Но не так или иначе, потому, что это плодит коррупцию. А в гражданах, нас во всех, это приумножает ощущение несправедливости", — добавила главред. Она привела в пример наказание за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах. "… (Это) или штраф до 300 тысяч рублей, или срок 5 лет. А кто решает это – или-или, и от чего это зависит?... Это же кормушка для коррупционеров... Сколько стоит эта "вилка"? Зачем это там так написано? Вы же понимаете: пять лет тюрьмы — это у человека разрушена жизнь, а 300 тысяч — это... не катастрофа все-таки, правда?" — заявила журналист.

https://ria.ru/20240218/simonyan-1928130540.html

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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество