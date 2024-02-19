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"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.02.2024
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00:58 19.02.2024 (обновлено: 01:06 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928138490.html
"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян
"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян - РИА Новости, 19.02.2024
"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:58
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россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что отсутствие четкого определения, за что в России назначается штраф, а за что грозит тюрьма, плодит коррупцию. По ее словам, необходимо четко определить границы в этом вопросе. "Но не так или иначе, потому, что это плодит коррупцию. А в гражданах, нас во всех, это приумножает ощущение несправедливости", — добавила главред. Она привела в пример наказание за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах. "… (Это) или штраф до 300 тысяч рублей, или срок 5 лет. А кто решает это – или-или, и от чего это зависит?... Это же кормушка для коррупционеров... Сколько стоит эта "вилка"? Зачем это там так написано? Вы же понимаете: пять лет тюрьмы — это у человека разрушена жизнь, а 300 тысяч — это... не катастрофа все-таки, правда?" — заявила журналист.
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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Общество
"Вилка" в наказаниях в России плодит коррупцию, заявила Симоньян

Симоньян: отсутствие разграничения между штрафом и тюрьмой плодит коррупцию

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что отсутствие четкого определения, за что в России назначается штраф, а за что грозит тюрьма, плодит коррупцию.
По ее словам, необходимо четко определить границы в этом вопросе.
«
"Но не так или иначе, потому, что это плодит коррупцию. А в гражданах, нас во всех, это приумножает ощущение несправедливости", — добавила главред.
Она привела в пример наказание за жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах.
"… (Это) или штраф до 300 тысяч рублей, или срок 5 лет. А кто решает это – или-или, и от чего это зависит?... Это же кормушка для коррупционеров... Сколько стоит эта "вилка"? Зачем это там так написано? Вы же понимаете: пять лет тюрьмы — это у человека разрушена жизнь, а 300 тысяч — это... не катастрофа все-таки, правда?" — заявила журналист.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия
Вчера, 22:44
 
РоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Общество
 
 
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