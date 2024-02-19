https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html

Симоньян объяснила, почему Россия не отступит в ходе спецоперации

Симоньян объяснила, почему Россия не отступит в ходе спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024

Симоньян объяснила, почему Россия не отступит в ходе спецоперации

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:41

2024-02-19T00:41

2024-02-19T01:24

россия

маргарита симоньян

нато

в мире

специальная военная операция на украине

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что спецоперация для России является священной войной, Москва не отступит, пока не потушит этот "пожар" и не восстановит разрушенное, но Запад этого не знает. "Они не могут понять, что для нас эта специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО, правда же? Мы к этому относимся так, как если у тебя дома пожар. Ты его тушишь, пока он не потушится. И пока ты не восстановишь весь тот ущерб, который он нанес. Они не понимают это про нас. И пока они не поймут, они не смогут с нами воевать так, как требовалось бы для них, если бы они знали, что мы не отступимся", — сказала она.По словам медиаменеджера, такое поведение совершенно не похоже на привычную для Запада "взбучку", которую они пытались дать Ираку, Афганистану или Югославии. При этом Запад ждет, что России надоест "эта спецоперация". "Они все ждут, что вот России надоест, Россия устанет, истощатся силы, будет какой-то внутренний протест. Они все ждут этого, они надеются: когда же? Сколько еще надо убить детей в колясках, чтобы общество сказало: да зачем нам вообще это все, мы же жили до этой СВО. Мы не можем никуда отойти, уйти, передумать, когда у нас пожар в доме. И хочу сказать, что, слава Богу, что они этого не понимают", — резюмировала журналист. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928012134.html

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россия, маргарита симоньян, нато, в мире, безопасность