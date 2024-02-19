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Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия - РИА Новости, 19.02.2024
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14:50 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/shtraf-1928252169.html
Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия
Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия - РИА Новости, 19.02.2024
Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия
Мировой суд в Волгодонске Ростовской области назначил штраф в 80 тысяч рублей местному жителю Юрию Кравцову, опубликовавшему в соцсети видео, иллюстрирующее в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:50
2024-02-19T14:50
волгодонск
ростовская область
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд в Волгодонске Ростовской области назначил штраф в 80 тысяч рублей местному жителю Юрию Кравцову, опубликовавшему в соцсети видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщил РИА Новости представитель суда. "Кравцову назначен штраф в размере 80 тысяч рублей", - сказал он. По данным суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. Во время театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте. Как сообщали правоохранители, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ.
https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html
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волгодонск, ростовская область, россия, происшествия
Волгодонск, Ростовская область, Россия, Происшествия
Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия

Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия на кресте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд в Волгодонске Ростовской области назначил штраф в 80 тысяч рублей местному жителю Юрию Кравцову, опубликовавшему в соцсети видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Кравцову назначен штраф в размере 80 тысяч рублей", - сказал он.
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По данным суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. Во время театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте.
Как сообщали правоохранители, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ.
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