https://ria.ru/20240219/shtraf-1928252169.html

Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия

Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия - РИА Новости, 19.02.2024

Суд оштрафовал жителя Волгодонска за шуточное видео своего распятия

Мировой суд в Волгодонске Ростовской области назначил штраф в 80 тысяч рублей местному жителю Юрию Кравцову, опубликовавшему в соцсети видео, иллюстрирующее в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:50

2024-02-19T14:50

2024-02-19T14:50

волгодонск

ростовская область

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд в Волгодонске Ростовской области назначил штраф в 80 тысяч рублей местному жителю Юрию Кравцову, опубликовавшему в соцсети видео, иллюстрирующее в насмешливой форме свое распятие на кресте, сообщил РИА Новости представитель суда. "Кравцову назначен штраф в размере 80 тысяч рублей", - сказал он. По данным суда, 24 октября Кравцов организовал театральную постановку по случаю празднования Хэллоуина в торгово-развлекательном комплексе "Рандеву" в Волгодонске. Во время театрализованного действия Кравцов лег на основание деревянного креста, а его руки, ноги и тело были зафиксированы. Помощники подняли его на кресте с пола, изображая распятие. В дальнейшем он разместил в интернете видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие в насмешливой форме его распятие на деревянном кресте. Как сообщали правоохранители, Кравцов проявил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства верующих "путем демонстрации в насмешливой форме его распятия на деревянном кресте в публичном месте". Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ.

https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html

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волгодонск

ростовская область

россия

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волгодонск, ростовская область, россия, происшествия