https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928237283.html

Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя

Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:02

2024-02-19T14:02

2024-02-19T14:21

общество

севастополь

великая отечественная война (1941-1945)

россия

владимир путин

михаил развожаев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города.В ходе беседы в Кремле Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Развозжаев попросил Путина дать поручение правительству РФ о создании оргкомитета по празднованию этой даты."Во-вторых, чтобы тоже вы дали поручение - выплаты для севастопольцев: жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя. Их совсем немного осталось. Из президентского фонда", - сказал Развожаев."Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились", - ответил Путин.

https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

общество, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, михаил развожаев