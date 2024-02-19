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Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя - РИА Новости, 19.02.2024
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14:02 19.02.2024 (обновлено: 14:21 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928237283.html
Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя
Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:02
2024-02-19T14:21
общество
севастополь
великая отечественная война (1941-1945)
россия
владимир путин
михаил развожаев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города.В ходе беседы в Кремле Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Развозжаев попросил Путина дать поручение правительству РФ о создании оргкомитета по празднованию этой даты."Во-вторых, чтобы тоже вы дали поручение - выплаты для севастопольцев: жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя. Их совсем немного осталось. Из президентского фонда", - сказал Развожаев."Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html
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общество, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев
Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя

Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осажденного Севастополя к 9 мая

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война. Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
Великая Отечественная война. Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Великая Отечественная война. Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева об организации выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников по случаю 80-летней годовщины освобождения города.
В ходе беседы в Кремле Развожаев напомнил, что 9 мая 2024 года будет отмечаться 80-летие освобождения Севастополя от немецких захватчиков. Развозжаев попросил Путина дать поручение правительству РФ о создании оргкомитета по празднованию этой даты.
"Во-вторых, чтобы тоже вы дали поручение - выплаты для севастопольцев: жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя. Их совсем немного осталось. Из президентского фонда", - сказал Развожаев.
"Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились", - ответил Путин.
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ОбществоСевастопольВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияВладимир ПутинМихаил Развожаев
 
 
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