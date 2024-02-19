Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, так как на этапе его подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие интересам Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, чье выступление транслировал телеканал М1.
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"О потенциальном 13-м пакете санкций могу сказать, что удалось в ходе подготовки убрать все те части, которые вредили бы венгерским интересам. Поэтому в этой ситуации нет смысла накладывать вето. В то же время я думаю, что ЕС принимает плохое решение, и не только в связи с 13-м пакетом, но и 12 раз до этого", — сказал дипломат.
Сийярто подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы гораздо больше навредили их инициаторам, чем экономике России, а ее энергоносители по-прежнему поступают в Европу, но через третьи страны и гораздо дороже.
Незадолго до этого глава венгерского МИД выразил мнение, что Евросоюз хочет принять новый пакет санкций против России, чтобы угодить США, либеральным СМИ и неправительственным организациям. Он назвал это демонстративным шагом накануне годовщины начала спецоперации.
Брюссель рассчитывает принять 13-й пакет санкций к годовщине начала спецоперации — 24 февраля, но СМИ пишут, что это будут скорее символические меры. По данным издания EUobserver, под санкции Евросоюза могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство из них будут из России. При этом ограничения, вероятно, затронут лиц и организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
Венгрия с начала спецоперации выступает против введения санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять Украине оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало переговоров.