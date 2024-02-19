https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928242660.html

ЕС хочет принять новый пакет санкций, чтобы угодить США, заявили в Венгрии

ЕС хочет принять новый пакет санкций, чтобы угодить США, заявили в Венгрии - РИА Новости, 19.02.2024

ЕС хочет принять новый пакет санкций, чтобы угодить США, заявили в Венгрии

ЕС хочет принять новый пакет санкций против России, чтобы угодить США, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook*. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:20

2024-02-19T14:20

2024-02-19T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

венгрия

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евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. ЕС хочет принять новый пакет санкций против России, чтобы угодить США, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook*."Евросоюз, страдающий военным психозом, хочет лишь угодить Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв новый, на этот раз признанно совершенно бессмысленный пакет санкций, который служит лишь демонстративным решением, говоря: это вторая годовщина начала войны", — говорится в публикации.Сийярто отметил, что годовщина начала спецоперации должна побудить европейских политиков содействовать прекращению огня и переговорам, но сегодня в повестке дня нет предложений, направленных на установление мира.В понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят 13-й пакет ограничений против Москвы, которые Брюссель рассчитывает применить к годовщине начала спецоперации 24 февраля, но СМИ пишут, что это будут, скорее, символические меры.По данным издания EUobserver, под санкции Евросоюза могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство из них будут из России. При этом ограничения, вероятно, затронут лиц и организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР. Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять Украине оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240215/sanktsii-1927499901.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, сша, санкции в отношении россии