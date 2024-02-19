ЕС хочет принять новый пакет санкций, чтобы угодить США, заявили в Венгрии
Сийярто: ЕС хочет принять новый пакет санкций против РФ, чтобы угодить США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. ЕС хочет принять новый пакет санкций против России, чтобы угодить США, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook*.
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"Евросоюз, страдающий военным психозом, хочет лишь угодить Вашингтону, либеральным СМИ и неправительственным организациям, приняв новый, на этот раз признанно совершенно бессмысленный пакет санкций, который служит лишь демонстративным решением, говоря: это вторая годовщина начала войны", — говорится в публикации.
Сийярто отметил, что годовщина начала спецоперации должна побудить европейских политиков содействовать прекращению огня и переговорам, но сегодня в повестке дня нет предложений, направленных на установление мира.
В понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят 13-й пакет ограничений против Москвы, которые Брюссель рассчитывает применить к годовщине начала спецоперации 24 февраля, но СМИ пишут, что это будут, скорее, символические меры.
По данным издания EUobserver, под санкции Евросоюза могут попасть 193 физических и юридических лица. Большинство из них будут из России. При этом ограничения, вероятно, затронут лиц и организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций на российские энергоносители и оказания военной помощи Киеву. В марте 2022 года парламент страны издал указ, запрещающий поставлять Украине оружие с территории страны. Так, Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, в котором живут этнические венгры, а грузы с вооружениями, переправляемые через его территорию, стали бы законной военной целью. Руководство страны не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало переговоров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.