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Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
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12:58 19.02.2024 (обновлено: 13:48 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/saldo-1928217413.html
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны
ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:58
2024-02-19T13:48
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
игорь кириллов
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам генерала, ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. "Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в список 1 КЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, игорь кириллов, происшествия
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Игорь Кириллов, Происшествия
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны

МО РФ: главу Херсонской области Сальдо в августе 2022 года отравили рицином

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам генерала, ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов.
"Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в список 1 КЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
12:59
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныИгорь КирилловПроисшествия
 
 
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