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Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны

Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024

Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны

ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:58

2024-02-19T12:58

2024-02-19T13:48

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

игорь кириллов

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам генерала, ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. "Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в список 1 КЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

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херсонская область

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Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо 2024-02-19T12:58 true PT0M39S

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Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, игорь кириллов, происшествия