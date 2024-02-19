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Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны - РИА Новости, 19.02.2024
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны
ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:58
2024-02-19T12:58
2024-02-19T13:48
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
игорь кириллов
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ВСУ используют токсичные вещества для проведения терактов - так, глава Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен рицином в августе 2022 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам генерала, ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. "Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, включенного в список 1 КЗХО", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
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Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
2024-02-19T12:58
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, игорь кириллов, происшествия
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Игорь Кириллов, Происшествия
Сальдо в 2022 году отравили рицином, сообщило Минобороны
МО РФ: главу Херсонской области Сальдо в августе 2022 года отравили рицином