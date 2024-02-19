https://ria.ru/20240219/rt-1928251698.html

RT запускает Международный образовательный проект RT Academy

RT запускает Международный образовательный проект RT Academy - РИА Новости, 19.02.2024

RT запускает Международный образовательный проект RT Academy

RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс - международный образовательный проект RT Academy, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:47

2024-02-19T14:47

2024-02-19T14:50

медиа - общество

телеканал rt

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс - международный образовательный проект RT Academy, сообщается на сайте телеканала. "Пройти его смогут журналисты из стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Курс стартует 1 апреля, заявки на обучение принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное", - говорится в сообщении. По словам руководителя службы образовательных проектов телеканала RT Анны Ковтуновой, "первыми пройти обучение на курсе смогут коллеги из стран АСЕАН", а позже курс будет предложен журналистам из Африки, Индии и других стран. Сообщается, что обучение по курсу "Международная журналистика" начнётся 1 апреля 2024 года. Он состоит из нескольких блоков: "Прямой эфир", "Фейки и верификация", "Новости в соцмедиа", "Написание новостей", "Съёмки и постпродакшн", "Документалистика" и другие. Подчеркивается, что своим опытом поделятся корреспонденты, ведущие и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства RUPTLY. "В Юго-Восточной Азии есть огромный интерес к новостному контенту и учебным программам RT. Мы убедились в этом на семинарах по журналистике в Джакарте в прошлом году. Сейчас, помимо абитуриентов из Индонезии, нам присылают заявки претенденты из Вьетнама, Филиппин и других стран АСЕАН", - отметил руководитель представительства RT в Индонезии Денис Болотский. Подать заявку на участие можно на сайте RT Academy. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы при выполнении тестового задания. Кроме того, RT Academy в сотрудничестве с Медиаакадемией Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU Media Academy) проведёт вебинары для журналистов из СМИ - членов ABU. "На первой лекции, 22 февраля, руководитель проекта RT Russia Beyond Всеволод Пуля расскажет о создании сообществ вокруг бренда в соцсетях", - добавляется в сообщении. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году была запущена онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" на русском языке стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже более тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.

https://ria.ru/20230615/kurs-1878413248.html

https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, телеканал rt, россия