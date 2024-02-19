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RT запускает Международный образовательный проект RT Academy - РИА Новости, 19.02.2024
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14:47 19.02.2024 (обновлено: 14:50 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/rt-1928251698.html
RT запускает Международный образовательный проект RT Academy
RT запускает Международный образовательный проект RT Academy - РИА Новости, 19.02.2024
RT запускает Международный образовательный проект RT Academy
RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс - международный образовательный проект RT Academy, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:47
2024-02-19T14:50
медиа - общество
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс - международный образовательный проект RT Academy, сообщается на сайте телеканала. "Пройти его смогут журналисты из стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Курс стартует 1 апреля, заявки на обучение принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное", - говорится в сообщении. По словам руководителя службы образовательных проектов телеканала RT Анны Ковтуновой, "первыми пройти обучение на курсе смогут коллеги из стран АСЕАН", а позже курс будет предложен журналистам из Африки, Индии и других стран. Сообщается, что обучение по курсу "Международная журналистика" начнётся 1 апреля 2024 года. Он состоит из нескольких блоков: "Прямой эфир", "Фейки и верификация", "Новости в соцмедиа", "Написание новостей", "Съёмки и постпродакшн", "Документалистика" и другие. Подчеркивается, что своим опытом поделятся корреспонденты, ведущие и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства RUPTLY. "В Юго-Восточной Азии есть огромный интерес к новостному контенту и учебным программам RT. Мы убедились в этом на семинарах по журналистике в Джакарте в прошлом году. Сейчас, помимо абитуриентов из Индонезии, нам присылают заявки претенденты из Вьетнама, Филиппин и других стран АСЕАН", - отметил руководитель представительства RT в Индонезии Денис Болотский. Подать заявку на участие можно на сайте RT Academy. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы при выполнении тестового задания. Кроме того, RT Academy в сотрудничестве с Медиаакадемией Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU Media Academy) проведёт вебинары для журналистов из СМИ - членов ABU. "На первой лекции, 22 февраля, руководитель проекта RT Russia Beyond Всеволод Пуля расскажет о создании сообществ вокруг бренда в соцсетях", - добавляется в сообщении. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году была запущена онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" на русском языке стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже более тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.
https://ria.ru/20230615/kurs-1878413248.html
https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html
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медиа - общество, телеканал rt, россия
Медиа - Общество, Телеканал RT, Россия
RT запускает Международный образовательный проект RT Academy

RT открывает набор на Международный образовательный проект RT Academy

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс - международный образовательный проект RT Academy, сообщается на сайте телеканала.
«
"Пройти его смогут журналисты из стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Курс стартует 1 апреля, заявки на обучение принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное", - говорится в сообщении.
По словам руководителя службы образовательных проектов телеканала RT Анны Ковтуновой, "первыми пройти обучение на курсе смогут коллеги из стран АСЕАН", а позже курс будет предложен журналистам из Африки, Индии и других стран.
Сообщается, что обучение по курсу "Международная журналистика" начнётся 1 апреля 2024 года. Он состоит из нескольких блоков: "Прямой эфир", "Фейки и верификация", "Новости в соцмедиа", "Написание новостей", "Съёмки и постпродакшн", "Документалистика" и другие. Подчеркивается, что своим опытом поделятся корреспонденты, ведущие и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства RUPTLY.
Юго-Восточной Азии есть огромный интерес к новостному контенту и учебным программам RT. Мы убедились в этом на семинарах по журналистике в Джакарте в прошлом году. Сейчас, помимо абитуриентов из Индонезии, нам присылают заявки претенденты из Вьетнама, Филиппин и других стран АСЕАН", - отметил руководитель представительства RT в Индонезии Денис Болотский.
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Подать заявку на участие можно на сайте RT Academy. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы при выполнении тестового задания.
Кроме того, RT Academy в сотрудничестве с Медиаакадемией Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU Media Academy) проведёт вебинары для журналистов из СМИ - членов ABU.
"На первой лекции, 22 февраля, руководитель проекта RT Russia Beyond Всеволод Пуля расскажет о создании сообществ вокруг бренда в соцсетях", - добавляется в сообщении.
RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году была запущена онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" на русском языке стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже более тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.
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