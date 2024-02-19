https://ria.ru/20240219/rozysk-1928200925.html

Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск

Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск - РИА Новости, 19.02.2024

Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск

МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:17

2024-02-19T12:17

2024-02-19T12:49

происшествия

ленфильм

новости культуры

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. "Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Уголовная статья, по которой Щербакова привлекают к ответственности, не уточняется.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленфильм, новости культуры