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Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск - РИА Новости, 19.02.2024
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:17
2024-02-19T12:17
2024-02-19T12:49
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. "Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Уголовная статья, по которой Щербакова привлекают к ответственности, не уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленфильм, новости культуры
Происшествия, Ленфильм, Новости культуры
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова