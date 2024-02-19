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Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск - РИА Новости, 19.02.2024
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12:17 19.02.2024 (обновлено: 12:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/rozysk-1928200925.html
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск - РИА Новости, 19.02.2024
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск
МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:17
2024-02-19T12:49
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства. "Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.Уголовная статья, по которой Щербакова привлекают к ответственности, не уточняется.
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происшествия, ленфильм, новости культуры
Происшествия, Ленфильм, Новости культуры
Гендиректора "Ленфильма" Щербакова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков
Генеральный директор Ленфильма Федор Щербаков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МВД объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова, следует из базы ведомства.
"Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Уголовная статья, по которой Щербакова привлекают к ответственности, не уточняется.
© МВД РоссииИнформация о розыске Федора Щербакова
Информация о розыске Федора Щербакова
© МВД России
Информация о розыске Федора Щербакова
 
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