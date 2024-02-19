Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях
Ерхов: Запад недооценивает способность России выживать в самых сложных условиях
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", что неоднократно доказывалось.
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"…Западу нужна Россия, похожая на "покорного слугу" и сельскохозяйственный и сырьевой придаток, но не нужна другая, независимая Россия, которая стоит на собственных ногах, и что такая страна должна быть "стратегически побеждена" или "уничтожена", - заявил дипломат.
По его словам, семейные и религиозные ценности, консервативная мораль, отвергающая гендерные и прочие нетрадиционные мерзости, стоят далеко не на последнем месте.
"Мы уважаем тех, кто отстаивает такие принципы. Самое главное - Запад недооценивает способность нашей страны выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий. Мне бы очень хотелось, чтобы уроки нынешнего этапа истории надолго остались в памяти моего народа и моей страны", - подчеркнул дипломат.