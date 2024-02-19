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Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях - РИА Новости, 19.02.2024
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15:49 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928268255.html
Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях
Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях - РИА Новости, 19.02.2024
Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:49
2024-02-19T15:49
в мире
россия
турция
алексей ерхов
реакция на санкции
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", что неоднократно доказывалось. "…Западу нужна Россия, похожая на "покорного слугу" и сельскохозяйственный и сырьевой придаток, но не нужна другая, независимая Россия, которая стоит на собственных ногах, и что такая страна должна быть "стратегически побеждена" или "уничтожена", - заявил дипломат. По его словам, семейные и религиозные ценности, консервативная мораль, отвергающая гендерные и прочие нетрадиционные мерзости, стоят далеко не на последнем месте. "Мы уважаем тех, кто отстаивает такие принципы. Самое главное - Запад недооценивает способность нашей страны выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий. Мне бы очень хотелось, чтобы уроки нынешнего этапа истории надолго остались в памяти моего народа и моей страны", - подчеркнул дипломат.
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в мире, россия, турция, алексей ерхов, реакция на санкции
В мире, Россия, Турция, Алексей Ерхов, Реакция на санкции
Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях

Ерхов: Запад недооценивает способность России выживать в самых сложных условиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве
Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина с флагом России идет по Большому Каменному мосту в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", что неоднократно доказывалось.
«
"…Западу нужна Россия, похожая на "покорного слугу" и сельскохозяйственный и сырьевой придаток, но не нужна другая, независимая Россия, которая стоит на собственных ногах, и что такая страна должна быть "стратегически побеждена" или "уничтожена", - заявил дипломат.
По его словам, семейные и религиозные ценности, консервативная мораль, отвергающая гендерные и прочие нетрадиционные мерзости, стоят далеко не на последнем месте.
"Мы уважаем тех, кто отстаивает такие принципы. Самое главное - Запад недооценивает способность нашей страны выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий. Мне бы очень хотелось, чтобы уроки нынешнего этапа истории надолго остались в памяти моего народа и моей страны", - подчеркнул дипломат.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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