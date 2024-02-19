https://ria.ru/20240219/rossiya-1928268255.html

Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях

Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях - РИА Новости, 19.02.2024

Посол: Запад недооценивает способность России выживать в сложных условиях

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:49

2024-02-19T15:49

2024-02-19T15:49

в мире

россия

турция

алексей ерхов

реакция на санкции

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АНКАРА, 19 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью агентству Demiroren (DHA), что на Западе недооценивают способность России "выживать в самых сложных условиях", что неоднократно доказывалось. "…Западу нужна Россия, похожая на "покорного слугу" и сельскохозяйственный и сырьевой придаток, но не нужна другая, независимая Россия, которая стоит на собственных ногах, и что такая страна должна быть "стратегически побеждена" или "уничтожена", - заявил дипломат. По его словам, семейные и религиозные ценности, консервативная мораль, отвергающая гендерные и прочие нетрадиционные мерзости, стоят далеко не на последнем месте. "Мы уважаем тех, кто отстаивает такие принципы. Самое главное - Запад недооценивает способность нашей страны выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий. Мне бы очень хотелось, чтобы уроки нынешнего этапа истории надолго остались в памяти моего народа и моей страны", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, алексей ерхов, реакция на санкции