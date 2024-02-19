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Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
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15:34 19.02.2024 (обновлено: 15:50 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928264638.html
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев
Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:34
2024-02-19T15:50
россия
безопасность
чеченская республика (чечня)
гудермес
дмитрий медведев
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами."Такие периоды в истории нашего отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира - скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, - что мы умеем побеждать", - заявил Медведев на встрече.Обращаясь к бойцам, он отметил, что их жизненный путь, сделанное ими для страны, республики и собственных семей - "это и есть вклад в нашу общую победу".
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россия
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россия, безопасность, чеченская республика (чечня), гудермес, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Гудермес, Дмитрий Медведев
Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев

Медведев: Россия по военной мощи не уступает ни одной стране и умеет побеждать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами.
"Такие периоды в истории нашего отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира - скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, - что мы умеем побеждать", - заявил Медведев на встрече.
Обращаясь к бойцам, он отметил, что их жизненный путь, сделанное ими для страны, республики и собственных семей - "это и есть вклад в нашу общую победу".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Медведев: ядерные державы не проигрывали войны по защите отечества
18 февраля, 13:36
 
РоссияБезопасностьЧеченская республика (Чечня)ГудермесДмитрий Медведев
 
 
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