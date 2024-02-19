https://ria.ru/20240219/rossiya-1928264638.html

Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев

Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024

Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил Медведев

Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:34

2024-02-19T15:34

2024-02-19T15:50

россия

безопасность

чеченская республика (чечня)

гудермес

дмитрий медведев

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, она умеет побеждать, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он в понедельник посетил Чечню, в университете спецназа в Гудермесе встретился с добровольцами и чеченскими командирами."Такие периоды в истории нашего отечества бывали. Но мы потому и живем в большой и сильной стране, в стране, которая является постоянным членом Совета безопасности, которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира - скажу так, в нынешних условиях мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, - что мы умеем побеждать", - заявил Медведев на встрече.Обращаясь к бойцам, он отметил, что их жизненный путь, сделанное ими для страны, республики и собственных семей - "это и есть вклад в нашу общую победу".

https://ria.ru/20240218/voyny-1928069479.html

россия

гудермес

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Кирилл Волков

россия, безопасность, чеченская республика (чечня), гудермес, дмитрий медведев