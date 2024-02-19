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В США сделали удивительный вывод о России
В США сделали удивительный вывод о России - РИА Новости, 19.02.2024
В США сделали удивительный вывод о России
У России есть возможности и дальше проводить спецоперацию, пишет Business Insider. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:04
2024-02-19T09:04
2024-02-19T10:55
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. У России есть возможности и дальше проводить спецоперацию, пишет Business Insider."С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий", — сказал Хассан Малик, макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles.Малик отметил, что экономика России не страдает, так как кризис не достигает территории страны. Так, в 2022 году ее экономика сократилась на 1,2%, согласно официальной статистике, а ВВП Украины в 2022 году упал на 29,1%.Также, продолжил эксперт, Россия является крупной глобальной экономикой благодаря своей позиции в сфере энергоресурсов, сельского хозяйства и металлургии."Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали некоторое влияние на российскую экономику, оно сильно ограничено", — считает Малик.Принятые Москвой меры для укрепления экономики, такие как параллельный импорт, переориентация на Китай и Индию в плане экспорта товаров и новые цепочки поставок еще больше снижают влияние западных санкций на российскую оборонную промышленность и экономику, добавил он.В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
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экономика, цены на нефть, россия, украина, владимир путин, москва, мвф
Экономика, Цены на нефть, Россия, Украина, Владимир Путин, Москва, МВФ
В США сделали удивительный вывод о России
BI: у России есть экономические возможности продолжать спецоперацию
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
У России есть возможности и дальше проводить спецоперацию, пишет Business Insider
.
"С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий", — сказал Хассан Малик, макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles.
Малик отметил, что экономика России не страдает, так как кризис не достигает территории страны. Так, в 2022 году ее экономика сократилась на 1,2%, согласно официальной статистике, а ВВП Украины в 2022 году упал на 29,1%.
Также, продолжил эксперт, Россия является крупной глобальной экономикой благодаря своей позиции в сфере энергоресурсов, сельского хозяйства и металлургии.
Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин
"Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали некоторое влияние на российскую экономику, оно сильно ограничено", — считает Малик.
Принятые Москвой меры для укрепления экономики, такие как параллельный импорт, переориентация на Китай и Индию в плане экспорта товаров и новые цепочки поставок еще больше снижают влияние западных санкций на российскую оборонную промышленность и экономику, добавил он.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель изменили в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023-го.
Как сообщил в начале января Владимир Путин
на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики