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Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей - РИА Новости, 19.02.2024
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11:07 19.02.2024 (обновлено: 11:14 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/roskosmos-1928186004.html
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей - РИА Новости, 19.02.2024
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей
"Роскосмос" планирует обновить парк ракет-носителей на рубеже 2028-2029 годов, заявил в интервью порталу Pro Космос глава госкорпорации Юрий Борисов. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:07
2024-02-19T11:14
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Роскосмос" планирует обновить парк ракет-носителей на рубеже 2028-2029 годов, заявил в интервью порталу Pro Космос глава госкорпорации Юрий Борисов. "Нам нужен дешевый рентабельный носитель взамен "Семерки" (Р-7), и, как я уже сказал, ее развитием планируется "Амур-СПГ". Кроме того, работаем над сверхлегкими носителями... Надеюсь, что где-то на рубеже 2028-2029 годов мы обновим парк ракет-носителей и сумеем восстановить свои позиции на мировом рынке пусковых услуг", - сказал Борисов. В 2023 году Россия осуществила 19 космических пусков, из которых семь - по линии Минобороны. В 2022 году их было 22 (12 - военных), в 2021-м - 25 (5). Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей

Борисов: "Роскосмос" планирует обновить парк ракет-носителей в 2028-2029 годах

© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. "Роскосмос" планирует обновить парк ракет-носителей на рубеже 2028-2029 годов, заявил в интервью порталу Pro Космос глава госкорпорации Юрий Борисов.
"Нам нужен дешевый рентабельный носитель взамен "Семерки" (Р-7), и, как я уже сказал, ее развитием планируется "Амур-СПГ". Кроме того, работаем над сверхлегкими носителями... Надеюсь, что где-то на рубеже 2028-2029 годов мы обновим парк ракет-носителей и сумеем восстановить свои позиции на мировом рынке пусковых услуг", - сказал Борисов.
В 2023 году Россия осуществила 19 космических пусков, из которых семь - по линии Минобороны. В 2022 году их было 22 (12 - военных), в 2021-м - 25 (5).
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Установка на стартовый стол ракеты Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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11:05
 
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