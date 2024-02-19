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Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность - РИА Новости, 19.02.2024
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15:23 19.02.2024 (обновлено: 17:06 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/roshen-1928261205.html
Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность
Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность - РИА Новости, 19.02.2024
Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность
Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:23
2024-02-19T17:06
россия
roshen
петр порошенко
украина
липецк
экономика
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ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице объединенной пресс-службы судов региона в соцсети "ВКонтакте". &quot;В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО &quot;Липецкая кондитерская фабрика &quot;Рошен&quot; и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО &quot;Рошен&quot;, принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании, пять процентов долей в уставном капитале ООО &quot;Рошен&quot;, принадлежащие Олегу Казакову...&quot; — постановил суд.Кроме того, Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству заместителя генпрокурора запретил деятельность Казакова, а также Петра и Алексея Порошенко на территории России. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.Корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В апреле 2017 года компания остановила и законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в России, оценивались в 200 миллионов долларов.В конце 2022 года издание Forbes писало, что Порошенко потерял статус миллиардера, его состояние сократилось до 730 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html
https://ria.ru/20231109/milliardery-1908532194.html
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россия, roshen, петр порошенко, украина, липецк, экономика
Россия, Roshen, Петр Порошенко, Украина, Липецк, Экономика
Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность

Липецкая фабрика Roshen, принадлежащая Порошенко, перешла в собственность России

© РИА Новости / Юрий Сорокин | Перейти в медиабанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице объединенной пресс-службы судов региона в соцсети "ВКонтакте".
«

"В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании, пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову..." — постановил суд.

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Кроме того, Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству заместителя генпрокурора запретил деятельность Казакова, а также Петра и Алексея Порошенко на территории России. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.
Корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В апреле 2017 года компания остановила и законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в России, оценивались в 200 миллионов долларов.
В конце 2022 года издание Forbes писало, что Порошенко потерял статус миллиардера, его состояние сократилось до 730 миллионов долларов.
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