https://ria.ru/20240219/roshen-1928261205.html

Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность

Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность - РИА Новости, 19.02.2024

Принадлежащая Порошенко фабрика Roshen перешла в российскую собственность

Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:23

2024-02-19T15:23

2024-02-19T17:06

россия

roshen

петр порошенко

украина

липецк

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ВОРОНЕЖ, 19 фев — РИА Новости. Липецкая фабрика "Рошен", принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею, перешла в собственность России, сообщили на странице объединенной пресс-службы судов региона в соцсети "ВКонтакте". "В доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании, пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову..." — постановил суд.Кроме того, Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству заместителя генпрокурора запретил деятельность Казакова, а также Петра и Алексея Порошенко на территории России. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.Корпорация Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В апреле 2017 года компания остановила и законсервировала фабрику в Липецке по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в России, оценивались в 200 миллионов долларов.В конце 2022 года издание Forbes писало, что Порошенко потерял статус миллиардера, его состояние сократилось до 730 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html

https://ria.ru/20231109/milliardery-1908532194.html

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россия, roshen, петр порошенко, украина, липецк, экономика