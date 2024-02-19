https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136523.html
В "Росатоме" рассказали, сколько вернули налогов в госбюджет
В "Росатоме" рассказали, сколько вернули налогов в госбюджет - РИА Новости, 19.02.2024
В "Росатоме" рассказали, сколько вернули налогов в госбюджет
Предприятия "Росатома" в 2023 году вернули в госбюджет налогов на более чем 400 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:28
2024-02-19T00:28
2024-02-19T01:16
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Предприятия "Росатома" в 2023 году вернули в госбюджет налогов на более чем 400 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". "Реализация проектов государственного значения не снимает с нас обязательств быть экономически эффективной организацией и создавать коммерчески привлекательные продукты, ведь это одно из условий нашего успешного продвижения, в том числе на международных рынках", - сказал Лихачев. По его словам, "в 2023 году субсидии федерального бюджета на наши программы, а это прежде всего участие в национальных проектах и реализация атомного нацпроекта "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии", составили 117 миллиардов рублей, а в виде налогов предприятия "Росатома" вернули в бюджет в три раза больше — 411,1 миллиардов рублей".
https://ria.ru/20240219/aes-1928136237.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия
В "Росатоме" рассказали, сколько вернули налогов в госбюджет
Предприятия "Росатома" в 2023 году вернули в казну более чем 400 млрд рублей