https://ria.ru/20240219/rets-1928213529.html

РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood

РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 19.02.2024

РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood

Международная выставка продуктов питания Gulfood-2024 открылась в понедельник в Дубае, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) традиционно представил РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:46

2024-02-19T12:46

2024-02-19T12:46

экономика

россия

персидский залив

дубай

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания Gulfood-2024 открылась в понедельник в Дубае, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) традиционно представил на выставке национальную экспозицию "Сделано в России"/ Made In Russia."В этом году в экспозиции принимает участие рекордное количество экспортеров из России - 97 компаний из 32 регионов страны. Они представили более 3 тонн продукции собственного производства на площади более 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.РЭЦ подготовил для участников насыщенную деловую программу: запланировано более 650 В2В встреч, по итогам которых, как всегда, будут заключены миллионные контракты."Сегодня мы представляем огромное разнообразие продуктов питания – от мяса и рыбы до молочных и кондитерских изделий. "Сделано в России" - это не только маркировка, но и гордость нашей страны. Мы стремимся представить миру уникальность российской продукции, от экологической чистоты до высочайшего качества. Именно поэтому каждый продукт, представленный на нашей выставке, является особым и достойным своего места на полках магазинов во всем мире", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего востока выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций. В течение четырех дней в ней участвует более 5,2 тысячи компаний из 125 стран и свыше 130 тысяч посетителей из 195 стран мира.Чтобы участвовать в выставках РЭЦ, необходимо просто зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240219/bioudobreniya-1928192486.html

россия

персидский залив

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, персидский залив, дубай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)