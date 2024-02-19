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РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 19.02.2024
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12:46 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/rets-1928213529.html
РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood
РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 19.02.2024
РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood
Международная выставка продуктов питания Gulfood-2024 открылась в понедельник в Дубае, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) традиционно представил РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:46
2024-02-19T12:46
экономика
россия
персидский залив
дубай
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания Gulfood-2024 открылась в понедельник в Дубае, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) традиционно представил на выставке национальную экспозицию "Сделано в России"/ Made In Russia."В этом году в экспозиции принимает участие рекордное количество экспортеров из России - 97 компаний из 32 регионов страны. Они представили более 3 тонн продукции собственного производства на площади более 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.РЭЦ подготовил для участников насыщенную деловую программу: запланировано более 650 В2В встреч, по итогам которых, как всегда, будут заключены миллионные контракты."Сегодня мы представляем огромное разнообразие продуктов питания – от мяса и рыбы до молочных и кондитерских изделий. "Сделано в России" - это не только маркировка, но и гордость нашей страны. Мы стремимся представить миру уникальность российской продукции, от экологической чистоты до высочайшего качества. Именно поэтому каждый продукт, представленный на нашей выставке, является особым и достойным своего места на полках магазинов во всем мире", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего востока выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций. В течение четырех дней в ней участвует более 5,2 тысячи компаний из 125 стран и свыше 130 тысяч посетителей из 195 стран мира.Чтобы участвовать в выставках РЭЦ, необходимо просто зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт".
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россия
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экономика, россия, персидский залив, дубай, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Персидский залив, Дубай, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международная выставка продуктов питания Gulfood-2024 открылась в понедельник в Дубае, Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) традиционно представил на выставке национальную экспозицию "Сделано в России"/ Made In Russia.
"В этом году в экспозиции принимает участие рекордное количество экспортеров из России - 97 компаний из 32 регионов страны. Они представили более 3 тонн продукции собственного производства на площади более 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РЭЦ подготовил для участников насыщенную деловую программу: запланировано более 650 В2В встреч, по итогам которых, как всегда, будут заключены миллионные контракты.
"Сегодня мы представляем огромное разнообразие продуктов питания – от мяса и рыбы до молочных и кондитерских изделий. "Сделано в России" - это не только маркировка, но и гордость нашей страны. Мы стремимся представить миру уникальность российской продукции, от экологической чистоты до высочайшего качества. Именно поэтому каждый продукт, представленный на нашей выставке, является особым и достойным своего места на полках магазинов во всем мире", - прокомментировала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Gulfood - это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего востока выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций. В течение четырех дней в ней участвует более 5,2 тысячи компаний из 125 стран и свыше 130 тысяч посетителей из 195 стран мира.
Чтобы участвовать в выставках РЭЦ, необходимо просто зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаРоссияПерсидский заливДубайВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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