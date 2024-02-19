https://ria.ru/20240219/rets-1928192175.html
РЭЦ хочет запустить цифровой каталог госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД
РЭЦ хочет запустить цифровой каталог госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД - РИА Новости, 19.02.2024
РЭЦ хочет запустить цифровой каталог госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) этой весной планирует запустить первый единый электронный каталог государственных услуг и мер поддержки в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:36
2024-02-19T11:36
2024-02-19T11:36
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) этой весной планирует запустить первый единый электронный каталог государственных услуг и мер поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на платформе "Мой экспорт", сообщил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский в рамках дискуссии по ВЭД, организованной газетой "Коммерсант".Он отметил необходимость цифровизации системы мер господдержки для упрощения их доступности как для компаний, которые уже экспортируют, так и для тех, кто готов осваивать внешние рынки. Реализовать этот проект можно на основе интеграции цифровой платформы "Мой экспорт", которую развивает РЭЦ, а также порталов Минэкономразвития, Минпромторга РФ и платформ других ведомств. Таким образом, информированность участников ВЭД о мерах господдержки значительно повысится."Очень важно создание такой экосистемы и понятного клиентского пути внутри нее, чтобы компания развивалась и понимала, как ей этими мерами поддержки пользоваться. Мы работаем сейчас над запуском в конце марта на платформе "Мой экспорт" большого единого каталога госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД, которые предоставляются не только на федеральном уровне, но и на уровне всех субъектов. Дальше будем его постепенно развивать, делать его более интерактивным, делать его более персонализированным для компаний. Будем туда интегрировать и те возможности, которые создают коллеги. Это позволит не только сэкономить время, но и, самое главное, на другом уровне доносить информацию человеку", - подчеркнул Георгиевский в ходе сессии "Конкуренция в меняющемся мире и новая логистика: решения российских компаний".
https://ria.ru/20240216/rets-1927847035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) этой весной планирует запустить первый единый электронный каталог государственных услуг и мер поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на платформе "Мой экспорт", сообщил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский в рамках дискуссии по ВЭД, организованной газетой "Коммерсант".
Он отметил необходимость цифровизации системы мер господдержки для упрощения их доступности как для компаний, которые уже экспортируют, так и для тех, кто готов осваивать внешние рынки. Реализовать этот проект можно на основе интеграции цифровой платформы "Мой экспорт", которую развивает РЭЦ, а также порталов Минэкономразвития
, Минпромторга
РФ и платформ других ведомств. Таким образом, информированность участников ВЭД о мерах господдержки значительно повысится.
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"Очень важно создание такой экосистемы и понятного клиентского пути внутри нее, чтобы компания развивалась и понимала, как ей этими мерами поддержки пользоваться. Мы работаем сейчас над запуском в конце марта на платформе "Мой экспорт" большого единого каталога госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД, которые предоставляются не только на федеральном уровне, но и на уровне всех субъектов. Дальше будем его постепенно развивать, делать его более интерактивным, делать его более персонализированным для компаний. Будем туда интегрировать и те возможности, которые создают коллеги. Это позволит не только сэкономить время, но и, самое главное, на другом уровне доносить информацию человеку", - подчеркнул Георгиевский в ходе сессии "Конкуренция в меняющемся мире и новая логистика: решения российских компаний".