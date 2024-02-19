https://ria.ru/20240219/rebenok-1928233749.html

В Петербурге нашли полуголого мальчика в подъезде дома

В Петербурге нашли полуголого мальчика в подъезде дома - РИА Новости, 19.02.2024

В Петербурге нашли полуголого мальчика в подъезде дома

Полуголый пятилетний мальчик был обнаружен в подъезде дома на проспекте Просвещения в Петербурге, полиция проводит проверку. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Полуголый пятилетний мальчик был обнаружен в подъезде дома на проспекте Просвещения в Петербурге, полиция проводит проверку. "Накануне вечером поступило сообщение о том, что в подъезде дома на 20-м этаже обнаружен мальчик без верхней одежды, в одних трусах. На вид 4-5 лет, не говорит, только произносит звуки, жители этажа его не опознали", - рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. По словам собеседника агентства, позже выяснилось, что его искала мама, которая сняла квартиру в этом доме вместе с няней мальчика. "Ребенок к тому времени был передан бригаде медиков скорой помощи, сейчас он в больнице", - добавил он. В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти проинформировали, что 5-летний малыш живет в этом подъезде со своей 26-летней матерью и ее 41-летней подругой, которая помогает ухаживать за ребенком в связи с его с заболеванием. "Вечером мать ребенка вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком, а женщина задремала. Малыш вышел в парадную, где и был обнаружен позже жильцами дома", - сообщает пресс-служба. Полиция начала проверку. По информации прокуратуры, "в медицинское учреждение из подъезда жилого дома в полураздетом состоянии доставлен ребенок", за которым не углядела няня. Прокуратура Выборгского района Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район