https://ria.ru/20240219/rakety-1928253634.html

США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ

США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024

США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:57

2024-02-19T14:57

2024-02-19T15:19

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.В прошлом году США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности."Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", - говорится в сообщении телеканала.В то же время отмечается, что пока финансирование на предоставление Украине вооружения находится под вопросом.По словам неназванного военного чиновника, у США ограниченные запасы ATACMS, то есть США вряд ли предоставят их без выделения денег на пополнение их в запасах. Как отметили еще два американских чиновника телеканалу, США могут предоставить ракеты большой дальности Киеву, только если конгресс одобрит финансирование для Украины.При этом источники телеканала не исключают и то, что США могут попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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