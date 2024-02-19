Рейтинг@Mail.ru
США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 19.02.2024 (обновлено: 15:19 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/rakety-1928253634.html
США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ
США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:57
2024-02-19T15:19
специальная военная операция на украине
киев
сша
в мире
украина
россия
джо байден
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.В прошлом году США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности."Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", - говорится в сообщении телеканала.В то же время отмечается, что пока финансирование на предоставление Украине вооружения находится под вопросом.По словам неназванного военного чиновника, у США ограниченные запасы ATACMS, то есть США вряд ли предоставят их без выделения денег на пополнение их в запасах. Как отметили еще два американских чиновника телеканалу, США могут предоставить ракеты большой дальности Киеву, только если конгресс одобрит финансирование для Украины.При этом источники телеканала не исключают и то, что США могут попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
киев
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, в мире, украина, россия, джо байден, сергей лавров, майк джонсон, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Майк Джонсон, ООН, НАТО
США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности, пишут СМИ

NBC News: США хотят предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
В прошлом году США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00
"Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", - говорится в сообщении телеканала.
В то же время отмечается, что пока финансирование на предоставление Украине вооружения находится под вопросом.
По словам неназванного военного чиновника, у США ограниченные запасы ATACMS, то есть США вряд ли предоставят их без выделения денег на пополнение их в запасах. Как отметили еще два американских чиновника телеканалу, США могут предоставить ракеты большой дальности Киеву, только если конгресс одобрит финансирование для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Устроят ли американцы переворот на Украине
5 февраля, 08:00
При этом источники телеканала не исключают и то, что США могут попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.
Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАВ миреУкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровМайк ДжонсонООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала