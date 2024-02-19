https://ria.ru/20240219/putin-1928336296.html

Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки

Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц из этого региона в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:03

2024-02-19T21:03

2024-02-19T21:03

общество

чукотский автономный округ

чукотка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц из этого региона в перинатальные центры в других субъектах и федеральные клиники. Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц, проживающих в Чукотском автономном округе, в перинатальные центры, расположенные в других субъектах Российской Федерации, а также в клиники, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта.

https://ria.ru/20240219/putin-1928335678.html

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чукотский автономный округ

чукотка

россия

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общество, чукотский автономный округ, чукотка, россия, владимир путин