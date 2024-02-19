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Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки - РИА Новости, 19.02.2024
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21:03 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/putin-1928336296.html
Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки
Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки
Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц из этого региона в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:03
2024-02-19T21:03
общество
чукотский автономный округ
чукотка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц из этого региона в перинатальные центры в других субъектах и федеральные клиники. Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц, проживающих в Чукотском автономном округе, в перинатальные центры, расположенные в других субъектах Российской Федерации, а также в клиники, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта.
https://ria.ru/20240219/putin-1928335678.html
https://ria.ru/20240219/putin-1928334190.html
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общество, чукотский автономный округ, чукотка, россия, владимир путин
Общество, Чукотский автономный округ, Чукотка, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки

Путин поручил обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц с Чукотки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных и рожениц из этого региона в перинатальные центры в других субъектах и федеральные клиники.
Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край опубликован на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов Чукотского автономного округа обеспечить маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц, проживающих в Чукотском автономном округе, в перинатальные центры, расположенные в других субъектах Российской Федерации, а также в клиники, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта.
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ОбществоЧукотский автономный округЧукоткаРоссияВладимир Путин
 
 
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