https://ria.ru/20240219/putin-1928333393.html
Путин поручил наладить сообщения между Анадырем и аэропортом
Путин поручил наладить сообщения между Анадырем и аэропортом - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил наладить сообщения между Анадырем и аэропортом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Чукотки представить предложения по организации бесперебойного... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:44
2024-02-19T20:44
2024-02-19T20:59
жкх
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами Чукотки представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения между Анадырем и аэропортом. "Представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения по маршруту город Анадырь – аэропорт Анадырь (Угольный)", - говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января. Также президент поручил обеспечить поставку не менее пяти аэролодок для развития транспортного сообщения через Анадырский лиман. "С учетом необходимости начала их использования не позднее сентября 2024 года", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332419.html
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жкх, анадырь, россия, чукотка, владимир путин, общество
ЖКХ, Анадырь, Россия, Чукотка, Владимир Путин, Общество
Путин поручил наладить сообщения между Анадырем и аэропортом
Путин поручил наладить транспортные сообщения между Анадырем и аэропортом