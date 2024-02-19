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Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:43
2024-02-19T20:43
2024-02-19T23:04
россия
чукотка
приморский край
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. "При участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html
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россия, чукотка, приморский край, владимир путин, общество
Россия, Чукотка, Приморский край, Владимир Путин, Общество
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО
Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО