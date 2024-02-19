https://ria.ru/20240219/putin-1928333277.html

Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО

Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил распространить проект по выплатам за третьего ребенка на ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:43

2024-02-19T20:43

2024-02-19T23:04

россия

чукотка

приморский край

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить пилотный проект по выплате 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей на Чукотку и другие субъекты ДФО, где этот показатель ниже среднего, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. "При участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и в которых суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по этому федеральному округу", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.

https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html

россия

чукотка

приморский край

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россия, чукотка, приморский край, владимир путин, общество