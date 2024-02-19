https://ria.ru/20240219/putin-1928332991.html
Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов
Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:42
2024-02-19T20:42
2024-02-19T23:05
север
дальний восток
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года, предусмотрев её финансирование, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и общественных организаций и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года, а также план мероприятий по реализации указанной Концепции, предусмотрев в федеральном бюджете средства на ее реализацию", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html
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север, дальний восток, россия, владимир путин, общество
Север, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов
Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов