https://ria.ru/20240219/putin-1928332991.html

Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов

Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил разработать Концепцию развития коренных малочисленных народов

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:42

2024-02-19T20:42

2024-02-19T23:05

север

дальний восток

россия

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общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года, предусмотрев её финансирование, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Разработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и общественных организаций и утвердить Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года, а также план мероприятий по реализации указанной Концепции, предусмотрев в федеральном бюджете средства на ее реализацию", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.

https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html

север

дальний восток

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север, дальний восток, россия, владимир путин, общество