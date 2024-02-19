https://ria.ru/20240219/putin-1928332419.html
Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций
Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций
Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Чукотку и в Хабаровск поручил дать предложения по федеральной программе капремонта зданий дошкольных... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
общество
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чукотка
хабаровск
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Чукотку и в Хабаровск поручил дать предложения по федеральной программе капремонта зданий дошкольных образовательных организаций. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения по разработке федеральной программы, предусматривающей проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций", - говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года.
https://ria.ru/20240219/putin-1928331992.html
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общество, россия, чукотка, хабаровск, владимир путин
Общество, Россия, Чукотка, Хабаровск, Владимир Путин
Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций
Путин поручил дать предложения по программе капремонта дошкольных организаций