https://ria.ru/20240219/putin-1928332419.html

Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций

Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил заняться программой капремонта дошкольных организаций

Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Чукотку и в Хабаровск поручил дать предложения по федеральной программе капремонта зданий дошкольных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:37

2024-02-19T20:37

2024-02-19T20:37

общество

россия

чукотка

хабаровск

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Чукотку и в Хабаровск поручил дать предложения по федеральной программе капремонта зданий дошкольных образовательных организаций. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений представить предложения по разработке федеральной программы, предусматривающей проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций", - говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года.

https://ria.ru/20240219/putin-1928331992.html

россия

чукотка

хабаровск

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общество, россия, чукотка, хабаровск, владимир путин