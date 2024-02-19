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Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера - РИА Новости, 19.02.2024
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20:37 19.02.2024 (обновлено: 23:08 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:37
2024-02-19T23:08
владимир путин
север
общество
россия
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января. "Минпросвещения России совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" оказать исполнительным органам Чукотского автономного округа методическую и научную поддержку в подготовке учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера и их включении в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях сохранения таких языков", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332991.html
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владимир путин, север, общество, россия, чукотский автономный округ
Владимир Путин, Север, Общество, Россия, Чукотский автономный округ
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера

Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января.
"Минпросвещения России совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" оказать исполнительным органам Чукотского автономного округа методическую и научную поддержку в подготовке учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера и их включении в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях сохранения таких языков", - говорится в поручении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Владимир ПутинСеверОбществоРоссияЧукотский автономный округ
 
 
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