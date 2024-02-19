https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
2024-02-19T23:08
владимир путин
север
общество
россия
чукотский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_9e982081d43bb3f86e109a45d172a902.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января. "Минпросвещения России совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" оказать исполнительным органам Чукотского автономного округа методическую и научную поддержку в подготовке учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера и их включении в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях сохранения таких языков", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332991.html
север
россия
чукотский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921718114_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_bf395ffb9f14fac18937ddc3e102031b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, север, общество, россия, чукотский автономный округ
Владимир Путин, Север, Общество, Россия, Чукотский автономный округ
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера
Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера