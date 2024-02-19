https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html

Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера

Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил поддержать подготовку учебников по языкам народов Севера

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:37

2024-02-19T20:37

2024-02-19T23:08

владимир путин

север

общество

россия

чукотский автономный округ

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения оказать поддержку властям Чукотки в подготовке учебников по родным языкам коренных народов Севера, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января. "Минпросвещения России совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" оказать исполнительным органам Чукотского автономного округа методическую и научную поддержку в подготовке учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера и их включении в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях сохранения таких языков", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20240219/putin-1928332991.html

север

россия

чукотский автономный округ

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владимир путин, север, общество, россия, чукотский автономный округ