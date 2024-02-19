https://ria.ru/20240219/putin-1928331992.html

Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО

Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий по мелиорации земель в ДФО, говорится в перечне... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:36

2024-02-19T20:36

2024-02-19T23:08

россия

чукотский автономный округ

хабаровский край

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий по мелиорации земель в ДФО, говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января. "Минсельхозу России с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий, осуществляемых в Дальневосточном федеральном округе по мелиорации земель", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html

россия

чукотский автономный округ

хабаровский край

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россия, чукотский автономный округ, хабаровский край, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество