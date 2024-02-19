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Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
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20:36 19.02.2024 (обновлено: 23:08 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/putin-1928331992.html
Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО
Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий по мелиорации земель в ДФО, говорится в перечне... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:36
2024-02-19T23:08
россия
чукотский автономный округ
хабаровский край
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий по мелиорации земель в ДФО, говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января. "Минсельхозу России с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий, осуществляемых в Дальневосточном федеральном округе по мелиорации земель", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html
россия
чукотский автономный округ
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россия, чукотский автономный округ, хабаровский край, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО

Путин поручил повысить эффективность мероприятий по мелиорации земель в ДФО

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий по мелиорации земель в ДФО, говорится в перечне поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января.
"Минсельхозу России с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий, осуществляемых в Дальневосточном федеральном округе по мелиорации земель", - говорится в документе.
Владимир Путин
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РоссияЧукотский автономный округХабаровский крайВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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