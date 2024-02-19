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Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации - РИА Новости, 19.02.2024
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20:34 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/putin-1928331739.html
Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации
Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, доложить РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:34
2024-02-19T20:34
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, доложить до 1 апреля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер по реставрации, оцифровке и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в общем доступе) оригинальных анимационных фильмов, созданных в советский период", - говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240111/putin-1920699640.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации

Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации

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Владимир Путин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, доложить до 1 апреля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер по реставрации, оцифровке и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в общем доступе) оригинальных анимационных фильмов, созданных в советский период", - говорится в поручении.
Доклад нужно предоставить до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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