https://ria.ru/20240219/putin-1928331739.html

Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации

Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил реализовать меры по размещению в Сети советской анимации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, доложить РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:34

2024-02-19T20:34

2024-02-19T20:34

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в общем доступе в интернете советской анимации, доложить до 1 апреля, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер по реставрации, оцифровке и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в общем доступе) оригинальных анимационных фильмов, созданных в советский период", - говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240111/putin-1920699640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество