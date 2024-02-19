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Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор" - РИА Новости, 19.02.2024
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20:01 19.02.2024 (обновлено: 20:08 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/putin-1928326760.html
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор" - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"
Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:08
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", - говорится в поручении.Доклад нужно предоставить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240213/putin-1927091658.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"

Путин поручил продлить сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер"

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", - говорится в поручении.
Доклад нужно предоставить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"
13 февраля, 14:52
 
Владимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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