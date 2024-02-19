https://ria.ru/20240219/putin-1928326760.html
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор" - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"
Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:08
владимир путин
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", - говорится в поручении.Доклад нужно предоставить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240213/putin-1927091658.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"
Путин поручил продлить сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер"
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", - говорится в поручении.
Доклад нужно предоставить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин поручил обеспечить выплаты по программе "Земский доктор"