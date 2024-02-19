https://ria.ru/20240219/putin-1928326760.html

Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"

Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор" - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор"

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:08

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить продление до 2030 года сроков реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель", - говорится в поручении.Доклад нужно предоставить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240213/putin-1927091658.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин