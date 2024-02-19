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Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма
Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма
Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:59
2024-02-19T19:59
2024-02-19T21:06
туризм
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение объектов общественного питания, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере туризма, в такие проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры в целях предоставления возможности льготного кредитования", - говорится в поручении.Доклад предоставить до 1 апреля 2024 года. Ответственный: премьер-министр Михаил Мишустин.Также правительству было поручено обеспечить доработку условий предоставления в рамках государственной программы "Развитие туризма" субсидий на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в части, касающейся оптимизации требований к их производству, из федерального бюджета субъектам, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.Помимо этого, правительству поручено представить предложения по внесению изменений, учитывающих особенности развития туризма в районах Крайнего Севера в правила предоставления и распределения субсидий субъектам, входящих в государственную программу "Развитие туризма".Кроме того, в перечне дано поручение включить в план комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации строительство объектов инфраструктуры технопарков, обеспечивающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития творческих индустрий, в том числе предусмотрев финансирование их строительства за счет субсидий из федерального бюджета.
https://ria.ru/20240216/turizm-1927820821.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, экономика
Туризм, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма
Путин поручил проработать включение общепита в программу развития туризма
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение
опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение объектов общественного питания, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере туризма, в такие проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры в целях предоставления возможности льготного кредитования", - говорится в поручении.
Доклад предоставить до 1 апреля 2024 года. Ответственный: премьер-министр Михаил Мишустин
.
Также правительству было поручено обеспечить доработку условий предоставления в рамках государственной программы "Развитие туризма" субсидий на поддержку проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в части, касающейся оптимизации требований к их производству, из федерального бюджета субъектам, входящим в Дальневосточный федеральный округ и Арктическую зону.
Помимо этого, правительству поручено представить предложения по внесению изменений, учитывающих особенности развития туризма в районах Крайнего Севера в правила предоставления и распределения субсидий субъектам, входящих в государственную программу "Развитие туризма".
Кроме того, в перечне дано поручение включить в план комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации строительство объектов инфраструктуры технопарков, обеспечивающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития творческих индустрий, в том числе предусмотрев финансирование их строительства за счет субсидий из федерального бюджета.
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