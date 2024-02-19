https://ria.ru/20240219/putin-1928323674.html
Путин поручил уделить внимание развитию международных платежей
Путин поручил уделить внимание развитию международных платежей - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил уделить внимание развитию международных платежей
Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить внимание укреплению экономического, технологического и финансового суверенитета... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:43
2024-02-19T19:43
2024-02-19T19:43
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить внимание укреплению экономического, технологического и финансового суверенитета страны, обратив особое внимание на развитие международных платежей, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Соответствующие поручения кабмину, регионам и Банку России даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В частности в документе указано, что правительству РФ совместно регионами и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития до 2030 года необходимо уделить особое внимание решению в текущем году ряда ключевых задач. "… укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета Российской Федерации, обратив особое внимание на развитие международных платежей и механизмов проектного и акционерного финансирования в целях финансового обеспечения приоритетных инвестиционных проектов", - говорится в документе. Кроме этого, им также поручено уделить внимание опережающему развитию инфраструктуры и формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов, предусматривающей в том числе механизмы федеральной поддержки субъектов.
https://ria.ru/20240210/swift-1926548975.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил уделить внимание развитию международных платежей
Путин поручил правительству уделить внимание развитию международных платежей
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить внимание укреплению экономического, технологического и финансового суверенитета страны, обратив особое внимание на развитие международных платежей, следует из поручений, опубликованных на сайте
Кремля.
Соответствующие поручения кабмину, регионам и Банку России даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В МИД рассказали о возможности создания альтернативной SWIFT инфраструктуры
В частности в документе указано, что правительству РФ совместно регионами и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития до 2030 года необходимо уделить особое внимание решению в текущем году ряда ключевых задач.
"… укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета Российской Федерации, обратив особое внимание на развитие международных платежей и механизмов проектного и акционерного финансирования в целях финансового обеспечения приоритетных инвестиционных проектов", - говорится в документе.
Кроме этого, им также поручено уделить внимание опережающему развитию инфраструктуры и формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов, предусматривающей в том числе механизмы федеральной поддержки субъектов.
Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник