https://ria.ru/20240219/putin-1928317250.html

Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан

Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан

Владимир Путин поручил правительству заняться увеличением реальных доходов россиян в 2024 году, говорится в документе на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:12

2024-02-19T19:12

2024-02-19T23:39

владимир путин

россия

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству заняться увеличением реальных доходов россиян в 2024 году, говорится в документе на сайте Кремля."Правительству <...> уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода", — указано в публикации.Кроме того, для достижения национальных целей развития России до 2030 президент призвал уделить внимание дальнейшему снижению уровня бедности.Глава государства назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина, главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, а также высших должностных лиц в российских регионах.Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря.

https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика