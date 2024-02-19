https://ria.ru/20240219/putin-1928317250.html
Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан
Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан
Владимир Путин поручил правительству заняться увеличением реальных доходов россиян в 2024 году, говорится в документе на сайте Кремля. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:12
2024-02-19T19:12
2024-02-19T23:39
владимир путин
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству заняться увеличением реальных доходов россиян в 2024 году, говорится в документе на сайте Кремля."Правительству <...> уделить особое внимание решению в текущем году следующих ключевых задач: увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода", — указано в публикации.Кроме того, для достижения национальных целей развития России до 2030 президент призвал уделить внимание дальнейшему снижению уровня бедности.Глава государства назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина, главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину, а также высших должностных лиц в российских регионах.Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря.
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владимир путин, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин поручил заняться увеличением реальных доходов граждан
Путин поручил правительству сосредоточиться на повышении реальных доходов в РФ