https://ria.ru/20240219/putin-1928240047.html

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев - РИА Новости, 19.02.2024

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Севастополя Михаилом Развожаевым отметил бесстрашие жителей города. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Севастополя Михаилом Развожаевым отметил бесстрашие жителей города. В ходе беседы в Кремле Развозжаев рассказал президенту, что в Севастополе наблюдается прирост населения, несмотря на сообщения в СМИ о сегодняшних событиях, люди не покидают город. "Севастопольцы вообще люди мало боящиеся чего-то", - сказал Развозжаев. "Не запугаешь", - подчеркнул Путин. Ранее в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, она продлилась около 45 минут, позже Развожаев отменил ее.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928066509.html

севастополь

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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин