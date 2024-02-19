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Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/putin-1928240047.html
Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев
Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев - РИА Новости, 19.02.2024
Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Севастополя Михаилом Развожаевым отметил бесстрашие жителей города. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Севастополя Михаилом Развожаевым отметил бесстрашие жителей города. В ходе беседы в Кремле Развозжаев рассказал президенту, что в Севастополе наблюдается прирост населения, несмотря на сообщения в СМИ о сегодняшних событиях, люди не покидают город. "Севастопольцы вообще люди мало боящиеся чего-то", - сказал Развозжаев. "Не запугаешь", - подчеркнул Путин. Ранее в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, она продлилась около 45 минут, позже Развожаев отменил ее.
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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие севастопольцев

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Севастополя Михаилом Развожаевым отметил бесстрашие жителей города.
В ходе беседы в Кремле Развозжаев рассказал президенту, что в Севастополе наблюдается прирост населения, несмотря на сообщения в СМИ о сегодняшних событиях, люди не покидают город.
"Севастопольцы вообще люди мало боящиеся чего-то", - сказал Развозжаев.
"Не запугаешь", - подчеркнул Путин.
Ранее в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога, она продлилась около 45 минут, позже Развожаев отменил ее.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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