https://ria.ru/20240219/putin-1928229801.html
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.02.2024
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с с губернатором Севастополя Развожаевым. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
политика
севастополь
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с с губернатором Севастополя Развожаевым.
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Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
2024-02-19T13:41
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РИА Новости
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5
4.7
96
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политика, севастополь, владимир путин, россия, видео
Политика, Севастополь, Владимир Путин, Россия
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с с губернатором Севастополя Развожаевым.
2024-02-19T13:41
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PT17M01S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с с губернатором Севастополя Развожаевым.