https://ria.ru/20240219/putin-1928183669.html

Путин оценил влияние проекта "Сильные идеи для нового времени"

Путин оценил влияние проекта "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 19.02.2024

Путин оценил влияние проекта "Сильные идеи для нового времени"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV форума "Сильные идеи для нового времени", отметив, что за прошедшие годы... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:56

2024-02-19T10:56

2024-02-19T10:59

технологии

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV форума "Сильные идеи для нового времени", отметив, что за прошедшие годы этот проект значительно укрепил свой авторитет, - соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Четвертый ежегодный форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 19-20 февраля в Москве. "Дорогие друзья! Приветствую вас на IV форуме "Сильные идеи для нового времени". За прошедшие годы ваш масштабный проект значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций, общественных организаций, помог многим талантливым людям, целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы", - говорится в телеграмме. По словам президента, сегодня форум вновь собрал представителей самых разных профессий и возрастов: тех, кто ищет неординарные, перспективные научные, инженерные, технологические решения, а также ставит перед собой амбициозные цели, искренне стремится добиваться успеха, работать на благо родины. Путин поблагодарил всех участников форума, авторов идей, экспертов и наставников за большую, востребованную работу, за талант, энтузиазм и подвижничество, за созидательный вклад в развитие страны.

https://ria.ru/20240213/resheniya-1927077708.html

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технологии, россия, москва, владимир путин