https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928278988.html

В Москву начали возвращаться перелетные птицы

В Москву начали возвращаться перелетные птицы - РИА Новости, 19.02.2024

В Москву начали возвращаться перелетные птицы

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:33

2024-02-19T16:33

2024-02-19T17:27

хорошие новости

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148527/93/1485279306_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_c2875bb358356b04e0647885a0e73c7b.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога. "Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу: специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция", — рассказали в ведомстве.В департаменте уточнили, что птицы, которые остаются в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, потому что для них это привычные условия обитания. На случай неблагоприятной погоды в городе разработали систему подкормки, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240210/korm-1926561098.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва