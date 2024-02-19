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В Москву начали возвращаться перелетные птицы - РИА Новости, 19.02.2024
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16:33 19.02.2024 (обновлено: 17:27 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928278988.html
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
В Москву начали возвращаться перелетные птицы - РИА Новости, 19.02.2024
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:33
2024-02-19T17:27
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога. "Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу: специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция", — рассказали в ведомстве.В департаменте уточнили, что птицы, которые остаются в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, потому что для них это привычные условия обитания. На случай неблагоприятной погоды в городе разработали систему подкормки, добавили в пресс-службе.
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Хорошие новости, Общество, Москва
В Москву начали возвращаться перелетные птицы

В Москве в День орнитолога заметили прилетающих с зимовки птиц

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧайки над Москвой-рекой
Чайки над Москвой-рекой - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога.

В России ежегодно 19 февраля отмечают День орнитолога — профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц.

"Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу: специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция", — рассказали в ведомстве.
В департаменте уточнили, что птицы, которые остаются в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, потому что для них это привычные условия обитания. На случай неблагоприятной погоды в городе разработали систему подкормки, добавили в пресс-службе.
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