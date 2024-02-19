https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928278988.html
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
В Москву начали возвращаться перелетные птицы - РИА Новости, 19.02.2024
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:33
2024-02-19T16:33
2024-02-19T17:27
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148527/93/1485279306_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_c2875bb358356b04e0647885a0e73c7b.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога. "Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу: специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция", — рассказали в ведомстве.В департаменте уточнили, что птицы, которые остаются в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, потому что для них это привычные условия обитания. На случай неблагоприятной погоды в городе разработали систему подкормки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240210/korm-1926561098.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148527/93/1485279306_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ae6bc8ec72e2b66d7e0753a6b737b1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
В Москве в День орнитолога заметили прилетающих с зимовки птиц
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Перелетные птицы начали возвращаться в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога.
В России ежегодно 19 февраля отмечают День орнитолога — профессиональный праздник биологов, которые специализируются на изучении птиц.
"Перелетные птицы уже начали возвращаться в столицу: специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция", — рассказали в ведомстве.
В департаменте уточнили, что птицы, которые остаются в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, потому что для них это привычные условия обитания. На случай неблагоприятной погоды в городе разработали систему подкормки, добавили в пресс-службе.
В Москве собрали полтонны корма для птиц