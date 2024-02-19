https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html
ПСБ и "Мосгорломбард" договорились о сотрудничестве в сфере сделок M&A
ПСБ и "Мосгорломбард" договорились о сотрудничестве в сфере сделок M&A - РИА Новости, 19.02.2024
ПСБ и "Мосгорломбард" договорились о сотрудничестве в сфере сделок M&A
ПСБ и компания "МГКЛ" (группа "Мосгорломбард") заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования сделок M&A (mergers and acquisitions, РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:18
2024-02-19T12:18
2024-02-19T12:18
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ПСБ и компания "МГКЛ" (группа "Мосгорломбард") заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования сделок M&A (mergers and acquisitions, объединения активов двух компаний), сообщает пресс-служба банка. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования сделок по приобретению "МГКЛ" ломбардных сетей. Также ПСБ будет осуществлять секьюритизацию портфеля ломбардных займов. Кроме того, ПСБ окажет содействие компании в развитии новых направлений бизнеса и расширении текущей деятельности, говорится в сообщении. "Сегодня ломбардный бизнес является одним из доходных и перспективных финансовых направлений, отличающийся как высокой платежной дисциплиной, так и высокотехнологичностью сектора – реализация товаров происходит не только через офлайн-площадки ломбардных сетей, но и онлайн через маркетплейсы с широкой аудиторией. Объединение двух направлений реализации дает высокую синергию и расширяет рынок ресейла в России. <…>", – отметил вице-президент – директор департамента региональных корпоративных клиентов ПСБ Александр Бусалаев, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240216/psb-1927864217.html
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россия, псб (банк псб), банки
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Банки
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ПСБ и компания "МГКЛ" (группа "Мосгорломбард") заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования сделок M&A (mergers and acquisitions, объединения активов двух компаний), сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования сделок по приобретению "МГКЛ" ломбардных сетей. Также ПСБ будет осуществлять секьюритизацию портфеля ломбардных займов. Кроме того, ПСБ окажет содействие компании в развитии новых направлений бизнеса и расширении текущей деятельности, говорится в сообщении.
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"Сегодня ломбардный бизнес является одним из доходных и перспективных финансовых направлений, отличающийся как высокой платежной дисциплиной, так и высокотехнологичностью сектора – реализация товаров происходит не только через офлайн-площадки ломбардных сетей, но и онлайн через маркетплейсы с широкой аудиторией. Объединение двух направлений реализации дает высокую синергию и расширяет рынок ресейла в России
. <…>", – отметил вице-президент – директор департамента региональных корпоративных клиентов ПСБ Александр Бусалаев, слова которого приводит пресс-служба.