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В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов - РИА Новости, 19.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:57 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/provokatsii-1928236053.html
В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов
В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов - РИА Новости, 19.02.2024
В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов
Россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:57
2024-02-19T13:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
выборы президента рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Серьезной проблемой является для нас активность так называемых релокантов, особенно тех, которые негативно относятся к действующему президенту и российской власти. Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них, в основном аполитичные, уже вернулись домой. Но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов", - сообщил Аскальдович на совещании в ЦИК России.
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Выборы президента РФ
В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов

МИД: релоканты с антироссийской позицией планируют провокации во время выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Серьезной проблемой является для нас активность так называемых релокантов, особенно тех, которые негативно относятся к действующему президенту и российской власти. Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них, в основном аполитичные, уже вернулись домой. Но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов", - сообщил Аскальдович на совещании в ЦИК России.
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