https://ria.ru/20240219/provokatsii-1928236053.html

В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов

В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов - РИА Новости, 19.02.2024

В МИД рассказали о планах релокантов устроить провокации во время выборов

Россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:57

2024-02-19T13:57

2024-02-19T13:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733852_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_a6cb04fdfee8b37cac351535cc061df9.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне, проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Серьезной проблемой является для нас активность так называемых релокантов, особенно тех, которые негативно относятся к действующему президенту и российской власти. Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них, в основном аполитичные, уже вернулись домой. Но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов", - сообщил Аскальдович на совещании в ЦИК России.

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), выборы президента рф