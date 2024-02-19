https://ria.ru/20240219/proverka-1928337464.html
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов - РИА Новости, 19.02.2024
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:08
2024-02-19T21:08
2024-02-19T21:08
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_f67c75f8a57f5a07e61a285602ce4c1a.jpg
КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД России. Местная жительница рассказала журналистам, что в минувшие выходные во дворе жилого дома, где проживает ее мама, было найдено 10 мертвых кошек. По словам женщины, животных отравили. Она добавила, что сами жильцы выделили для проживания этих кошек отдельный гараж, животные были привиты. "На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки. Указанные сведения будут проверены и принято законное процессуальное решение. Также будут установлены личности, возможно, совершившие противоправные действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9e568c975d3fe208deb957bcfa6c09ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
Полиция в Краснодаре начала проверку после сообщений об отравлении 10 котов
КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости.
Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД
России.
Местная жительница рассказала журналистам, что в минувшие выходные во дворе жилого дома, где проживает ее мама, было найдено 10 мертвых кошек. По словам женщины, животных отравили. Она добавила, что сами жильцы выделили для проживания этих кошек отдельный гараж, животные были привиты.
"На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки. Указанные сведения будут проверены и принято законное процессуальное решение. Также будут установлены личности, возможно, совершившие противоправные действия", - говорится в сообщении.
В Новой Москве спасли кота, жалобно мяукавшего в квартире неделю