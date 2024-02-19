Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/proverka-1928337464.html
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов - РИА Новости, 19.02.2024
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов
Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:08
2024-02-19T21:08
происшествия
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_f67c75f8a57f5a07e61a285602ce4c1a.jpg
КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД России. Местная жительница рассказала журналистам, что в минувшие выходные во дворе жилого дома, где проживает ее мама, было найдено 10 мертвых кошек. По словам женщины, животных отравили. Она добавила, что сами жильцы выделили для проживания этих кошек отдельный гараж, животные были привиты. "На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки. Указанные сведения будут проверены и принято законное процессуальное решение. Также будут установлены личности, возможно, совершившие противоправные действия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809823543_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9e568c975d3fe208deb957bcfa6c09ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов

Полиция в Краснодаре начала проверку после сообщений об отравлении 10 котов

© Pexels/Aleksandr NadyojinБездомный кот
Бездомный кот
© Pexels/Aleksandr Nadyojin
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД России.
Местная жительница рассказала журналистам, что в минувшие выходные во дворе жилого дома, где проживает ее мама, было найдено 10 мертвых кошек. По словам женщины, животных отравили. Она добавила, что сами жильцы выделили для проживания этих кошек отдельный гараж, животные были привиты.
"На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки. Указанные сведения будут проверены и принято законное процессуальное решение. Также будут установлены личности, возможно, совершившие противоправные действия", - говорится в сообщении.
Кот смотрит на улицу из окна квартиры - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Новой Москве спасли кота, жалобно мяукавшего в квартире неделю
18 февраля, 15:15
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала