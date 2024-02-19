https://ria.ru/20240219/proverka-1928337464.html

В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов

В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов - РИА Новости, 19.02.2024

В Краснодаре проведут проверку после сообщений о массовом отравлении котов

Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:08

2024-02-19T21:08

2024-02-19T21:08

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 19 фев — РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как местные жители рассказали об отравлении десяти котов во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщили в городском УМВД России. Местная жительница рассказала журналистам, что в минувшие выходные во дворе жилого дома, где проживает ее мама, было найдено 10 мертвых кошек. По словам женщины, животных отравили. Она добавила, что сами жильцы выделили для проживания этих кошек отдельный гараж, животные были привиты. "На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными полицией Краснодара инициировано проведение проверки. Указанные сведения будут проверены и принято законное процессуальное решение. Также будут установлены личности, возможно, совершившие противоправные действия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html

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происшествия, краснодар, россия