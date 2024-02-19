https://ria.ru/20240219/protest-1928351585.html

Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста в Словакии, пишут СМИ

Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста в Словакии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024

Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста в Словакии, пишут СМИ

Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста, которые состоялись в Словакии в понедельник, сообщило новостное агентство TASR. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T23:20

2024-02-19T23:20

2024-02-19T23:20

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БРАТИСЛАВА, 19 фев - РИА Новости. Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста, которые состоялись в Словакии в понедельник, сообщило новостное агентство TASR. В понедельник в нескольких городах Словакии прошли акции протеста фермеров, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери. "Протесты фермеров в понедельник состоялись в нескольких городах Словакии. По данным фермеров, участие в них приняли более 300 человек", - говорится в сообщении издания. По данным словацких СМИ, аграрии, которые в понедельник в качестве протеста проехали на тракторах по дорогам в нескольких городах Словакии, выступают за льготы при социальных отчислениях, уменьшение административной нагрузки, улучшение финансовой поддержки, а также требуют запретить ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, не входящих в Европейский союз. Масштабные акции протеста фермеров в Словакии запланированы также на 22 февраля. Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что поддержит словацких фермеров, которые готовы выйти на протесты. Он заверял, что словацкие фермеры не планируют блокировать какие-то трассы и мешать функционированию инфраструктуры в стране, но своей акцией они хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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