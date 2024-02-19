https://ria.ru/20240219/protest-1928279733.html

Во Франции фермеры возобновят протесты перед крупной сельхозвыставкой

Во Франции фермеры возобновят протесты перед крупной сельхозвыставкой - РИА Новости, 19.02.2024

Во Франции фермеры возобновят протесты перед крупной сельхозвыставкой

Повсюду на территории Франции возникают протестные акции аграриев, недовольных мерами правительства по их поддержке, они намерены усилить давление на власти в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:36

2024-02-19T16:36

2024-02-19T16:36

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франция

париж

прованс-альпы-лазурный берег

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ПАРИЖ, 19 фев — РИА Новости. Повсюду на территории Франции возникают протестные акции аграриев, недовольных мерами правительства по их поддержке, они намерены усилить давление на власти в преддверии Салона сельского хозяйства в Париже, открывающегося в субботу. В Марселе в понедельник фермеры на тракторах выехали на центральную площадь перед городским собором и Музеем цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem). Префектура рекомендовала гражданам избегать района Старого порта в центре города. Порядка 50 тракторов из всего региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег направились в город для участия в протестах. Фермеры также блокируют порт и аэропорты города. Акции проходят по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes agriculteurs. 1 февраля они призвали аграриев прекратить блокировать автострады, однако заявили о намерении продолжать оказывать давление на власти, чтобы добиться выполнения их обещаний. "Недовольство никуда не делось. То, что люди вернулись к работе, не означает, что вопрос закрыт", — заявил глава FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции Europe 1 в понедельник. Он, однако, призвал к мирному проведению салона сельского хозяйства, открывающегося 24 февраля. Часть акций фермеров направлена против крупных супермаркетов, которые, по их мнению, не соблюдают закон Egalim о справедливой цене при закупке их продукции. Как сообщает радиостанция France Bleu, с выходных в департаменте Верхние Пиренеи аграрии заваливали магазины покрышками, навозом и различными отходами. Акции затронули почти все крупные сетевые магазины: Intermarché, Super U, Aldi, Netto, Lidl и другие. Также фермеры отслеживают иностранные грузовики при доставках в магазин и инспектируют их продукцию, выбрасывая ту, которая представляет конкуренцию для французских аналогов. Акции проходят в департаментах Эро, Рона, Майен, Сарт и Гар. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в среду должен провести пресс-конференцию на тему сельского хозяйства. Ранее он сообщил, что представит проект закона о сельском хозяйстве во время проведения Международной сельскохозяйственной выставки 24 февраля - 3 марта. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240219/protesty-1928259418.html

франция

париж

прованс-альпы-лазурный берег

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в мире, франция, париж, прованс-альпы-лазурный берег