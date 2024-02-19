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Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 19.02.2024
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Госдума 20 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:34
2024-02-19T17:34
2024-02-19T17:34
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Госдума 20 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Государственная Дума во вторник, 20 февраля, рассмотрит в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов", - сказал Володин по итогам Совета ГД, его слова приводит пресс-служба Думы. Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы, отметил он. Председатель Госдумы также рассказал, что в соответствии с поправками в ФЗ "О рекламе", "не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента". Это касается любых платформ, законопроектом также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов, добавил председатель ГД. "Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил Володин.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
ГД 20 февраля рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Госдума 20 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Государственная Дума во вторник, 20 февраля, рассмотрит в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов", - сказал Володин по итогам Совета ГД, его слова приводит пресс-служба Думы.
Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы, отметил он.
Председатель Госдумы также рассказал, что в соответствии с поправками в ФЗ "О рекламе", "не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента". Это касается любых платформ, законопроектом также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов, добавил председатель ГД.
"Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ
, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - заявил Володин.
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