https://ria.ru/20240219/prigovor-1928331048.html

Участникам ОПГ в Самаре дали сроки в колонии за производство сигарет

Участникам ОПГ в Самаре дали сроки в колонии за производство сигарет - РИА Новости, 19.02.2024

Участникам ОПГ в Самаре дали сроки в колонии за производство сигарет

Суд в Самаре назначил от 4 до более 12 лет колонии десяти участникам преступного сообщества за производство и сбыт контрафактной табачной продукции, при обысках РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:32

2024-02-19T20:32

2024-02-19T20:32

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САМАРА, 19 фев — РИА Новости. Суд в Самаре назначил от 4 до более 12 лет колонии десяти участникам преступного сообщества за производство и сбыт контрафактной табачной продукции, при обысках у них было изъято свыше 1,5 миллиона пачек сигарет, сообщила журналистам прокуратура Самарской области. Суд установил, что участники преступного сообщества с июня по октябрь 2021 года арендовали в Самаре производственные мощности и склады, в которых организовали изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий. Доход от незаконной деятельности превысил 325 миллионов рублей, отметили в областной прокуратуре. Во время обысков со складов изъяли более 1,5 миллиона немаркированных пачек сигарет. В отношении десяти участников преступного сообщества в зависимости от роли каждого были возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий), части 6 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок), части 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой). "Кировский районный суд города Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 участников преступного сообщества. ... Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к наказанию от 4 до 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. Суд также конфисковал и обратил в доход государства имущество преступников, включая дорогостоящие автомобили, производственное оборудование, свыше 5,6 миллиона рублей, а также иностранную валюту, сотовые телефоны и компьютеры. По постановлению суда, контрафактные сигареты будут уничтожены. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, россия, самара, самарская область